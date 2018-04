Tajemství hradů a zámků můžete odhalovat i v zimě

Hluboká připomene Schwarzenbergy

Jako v mrazivé romanci se můžete cítit při návštěvě zámku Hluboká nad Vltavou, který už po několikáté otevírá své brány také v zimní sezóně. Do komnat novogotického zámku, jehož dějiny sahají až do 13. století, se můžete vydat denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin, a to až do 31. března. I přes trasu odlišnou od té sezónní se o zámku, jehož stavitelé se inspirovali britským Windsorem, dozvíte vše podstatné.



Průvodce vám ukáže přízemní část zámku, kde se nachází apartmá obývaná především posledními čtyřmi generacemi majitelů hlubockého panství, Schwarzenbergy. Prohlédnete si Hamiltonův salon kněžny Terezie, odkud se vydáte dál do Kuřáckého salonu a Tereziiny malé jídelny. Procházka dějinami Schwarzenbergů pokračuje v Lovecké jídelně a Přípravně.



Poslední část zimní trasy tvoří soukromé pokoje posledního majitele zámku Dr. Adolfa, který na Hluboké žil až do roku 1939, kdy emigroval před nacisty do zámoří. Projdete jeho Malou jídelnou, pracovnou, ložnicí i obývacím pokojem, u něhož se nachází také kuriozita v podobě splachovací toalety z počátku 20. století. Dospělý za vstup na zimní Hlubokou zaplatí 140 korun, student 90 korun a rodinné vstupné vyjde na 320 korun.

Na Rožmberku vás seznámí s šlechtickým životem 19. století

Do jižních Čech se vydejte, pokud chcete poznat jedno z nejstarších sídel Vítkovců, předků jednoho z nejmocnějších českých rodů - Rožmberků. Hrad Rožmberk nad Vltavou si v zimě můžete projít od úterý do pátku v 11 a 13 hodin. O víkendu potom začínají prohlídky v každou celou hodinu od 10 do 15 hodin.

Na Rožmberku vám přiblíží život rodu Buquoyů

A co vás na hradu z poloviny 13. století čeká? Zimní prohlídky vás zavedou do soukromých pokojů rodu Buquoy, který Rožmberk vlastnil od roku 1620 až do roku 1945. Nahlédnete tak pod pokličku šlechtického života poloviny 19. století – do jídelny, salonu, herny i pracovny. Pokoje nechal ve 2. patře pro svou rodinu vybudovat Jiří Jan Jindřich Buquoy, když začal s přípravou rodového muzea. Buquoyské sbírky si sice v zimě neprohlédnete, zato vás průvodce vezme na Anglickou věž s 200 schody a vyhlídkou na okolní romantickou krajinu.



Vstupenku pořídíte za 90 korun pro dospělého a 60 pro dítě. Rodiny zaplatí za prohlídku hradu 240 korun.

Se svařeným vínem na prohlídku Mikulova

Zámecké sklepení, Dietrichsteinskou hrobku, židovskou čtvrť či historické náměstí navštívíte, pokud se vydáte na zimní prohlídky Mikulova. Průvodci z místního turistického informačního centra vás provedou po jedné ze dvou tras dle vašeho výběru. První trasa zahrnuje prohlídku města včetně historického náměstí s Dietrichsteinskou hrobkou vystavěnou na místě vyhořelého kostela sv. Anny.

Z barokní stavby, v níž je uloženo 45 rakví s ostatky Dietrichsteinů, je krásný výhled na celé město. Odtud povedou vaše kroky do zámeckého sklepení, kde se dozvíte mnohé o výrobě vína a prohlédnete si obří sud dlouhý šest metrů ze 17. století. Poslední zastávkou prohlídky je potom židovská čtvrť s renesančními domy, synagogou i 300 let starou mikví sloužící k rituálním koupelím.

Po prohlídce Mikulova vás zahřeje šálek svařeného vína

Pokud se vydáte na druhou trasu, vydáte se z náměstí do Dietrichsteinské hrobky a odtud do židovské čtvrti. Cena za procházku po Mikulově včetně šálku svařeného vína pro zahřátí je 120 korun. Své místo ve skupině si nezapomeňte rezervovat v informačním centru alespoň dva dny před požadovaným termínem.

O víkendu na Karlštejn

Také impozantní hrad Karlštejn své brány na zimu nezavírá. V únoru bude starobylý trezor korunovačních klenotů přístupný o víkendech mezi 10. a 15. hodinou, v březnu se potom za historií můžete vydat denně kromě pondělí od 9:30 do 16 hodin. Při zimní procházce pevnosti vystavěné Karlem IV. v letech 1348 až 1365 navštívíte I. prohlídkovou trasu, tedy soukromé i reprezentační prostory otce vlasti.



Projdete dvě patra Císařského paláce i spodní podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14. až 19. století a hradním vězením. Kromě císařovy ložnice s kaplí sv. Václava, audienčního sálu či hodovní síně navštívíte také klenotnici, kde si kromě karlštejnského pokladu prohlédnete také kopie Svatováclavské koruny a říšské koruny.

Sami se po prohlídce můžete vydat na průzkum Studniční věže, ukrývající téměř 80 metrů hlubokou studnu a dochovaným unikátním vytahovacím systémem vody. Procházka hradem, trvající přibližně 55 minut, stojí 170 korun pro dospělého a 110 korun pro seniory, studenty a děti do šesti let. Karlštejn nabízí i zvýhodněné rodinné vstupné, za něž zaplatíte 540 korun.

Za tajemstvím templářů na zámek Zbiroh

Celoročně otevřený zámek Zbiroh, ležící 40 kilometrů od Plzně, můžete i v nejchladnějším období roku navštívit denně od 10 do 18 hodin. Prohlídka zámeckého okruhu vás seznámí s dějinami sídla od jeho vzniku ve 12. století, kdy byl vystavěn zbirožský románsko-gotický hrad, až po současnost. Mimo to se něco dozvíte o historii templářského řádu, který je se Zbirohem spjatý, což dokládají i některé pozoruhodné exponáty.

Na Zbirohu poodhalíte roušku tajemství templářů

V zámeckých sbírkách tak spatříte například původní zlatý žeton, používaný jako předchůdce mincí, či špičkovou kopii tzv. Lukánské desky - autoportrétu Leonarda da Vinciho.

K vidění jsou také nálezy z hradní studny, Zednářský salonek se zednářskými ceremoniemi či Secesní salonek s tvorbou Alfonse Muchy. Ten dal název i dalšímu prostoru, Muchovu sálu, který se stal místem Muchovy slavné Slovanské epopeje. Dospělí zaplatí za vstupné 150 korun. Děti od 6 do 15 let mohou projít zámek za 60 korun, celé rodiny potom za 310 korun. Poslední prohlídka do zámku vychází v 17 hodin.