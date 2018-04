Tajemství chorvatské kuchyně odhaleno

I když jídel, po nichž se olíznou i labužníci, je v Chorvatsku víc. A nejsou to rozhodně jen plody moře.

Každý region má své vlastní speciality, které byste měli ochutnat. Smažené, pečené, grilované, zapékané - vyhlášené lahůdky mají desítky druhů úprav a použití. Zeptejte se místních na dobrou hospodu, nikoli však na tu, která je na promenádě a v obležení turistů. Chtějte poctivou konobu s rodinnou tradicí, takovou, kam by zašel i vrásčitý otec vašeho ubytovatele.

Všechno začíná na Istrii

Jestli je vhodné někde začít túru po restauracích, pak právě na Istrii. Zdejší pochoutku, lanýže, jinde hned tak nenajdete. Tato exkluzivní houba dosahuje ceny až 3000 eur za kilo. To v případě nejvzácnějšího, bílého lanýže, jehož domovem jsou lesy městečka Motovun ve vnitrozemí. Lanýže (tartufi) jsou vynikající jako "koření".

Delikatesou je například kozí sýr s lanýži či fuži, těstoviny s hrstí těchto nejdříve orestovaných hub, nebo fritaja čili omeleta s tímtéž. Fritaju lze podávat i s divokým chřestem, který roste v jarních měsících po celém severu Istrie.

Dalším zážitkem jsou vyhlášené ústřice (oštrige) z Limského kanálu či ombolo, plátek vepřového masa od kosti, jemně uzený, poté opékaný na žhavém uhlí.

A jako úvod je vynikající maneštra, polévka "co dům dá". Silný zeleninový vývar z brambor, fazolí, zeleniny, s pořádnou porcí kukuřice, usrkávaný pod staletými stromy, to je chuť, na kterou se nezapomíná. Nespleťte si však maneštru s jinou polévkou - "supou". Mají spolu málo společného. Snad jen, že supa teče a jí se lžící. Horké červené víno se nalije do "bukalety", speciálního keramického džbánku. Přidá se plátek čerstvě orestovaného chleba s několika kapkami olivového oleje, lžící cukru a špetkou pepře.





V KONOBĚ. Otevřené ohniště, čerstvé jehněčí maso, mořské plody, zelenina -

- to jsou hlavní tajemství chorvatské kuchyně.

O bylinkách v mase

Konkurentem istrijské kuchyně je dalmatská. Váš gastronomický výlet může začít na ostrově Pag. Třeba pažský sýr je delikatesa první třídy. Mléko dávají ovce, které patří k nejmenším v celém Středomoří. Výtěžek je nízký, ale zato zcela unikátní. Ovce spásají léčivé byliny na zdejších pastvinách. Své udělá ostrý vítr bóra, který sklouzává z pohoří Velebit, mezi ostrovem a pevninou nadzvedne neviditelný oblak mořské vody a jako sprchou pokropí právě povrch ostrova. A právě v kombinaci soli bohaté na minerály a léčivých bylin je tajemství chuti pažského sýru.

K sýru se výborně hodí známý dalmatský pršut, vyuzená šunka sušená nejlépe ve větru bóra. Po celé Dalmácii restaurace servírují dalmatské brodetto (brudet), guláš z mořských plodů nebo ryb, a to nejčastěji s kukuřičnou polentou. Toto nejpopulárnější jídlo na jadranském pobřeží má desítky variací přípravy.

Určitě nevynechte plněné olihně (punjene lignje), ačkoli vám můžou první čtyři sousta připadat docela zvláštní.

Zastavte se také u ryb a mořských plodů. Humry, raky, langusty, krevety, bílé a modré ryby (dělení podle kvality masa) mají v každém lepším podniku. A pokud potřebujete maso zajíst něčím sladkým, objednejte si kroštule (odpalované těsto smažené na oleji) či rožatu - slavný dubrovnický pudink.





Chorvatský brudet, dušený pokrm z ryb, najdete snad na každém jídelním lístku.

Víno místo vody

Chorvaté pijí víno téměř jako vodu. Tedy na žízeň, nikoli však v původní síle. Víno ředí: červenému s vodou říkají bevanda, bílému s minerálkou gemišt. Pokud si však chcete užít vynikající chorvatská vína, zkuste s nimi zacházet jako s pokladem, vyplatí se to. Proto žádné ředění.

Začněte bílými víny. Ta se pěstují hlavně v severních oblastech země.

Nejznámější odrůdou je malvazija, v obchodech natrefíte i na chardonnay, tokaj, rulandské šedé, ryzlink a muškát. Věhlasné bílé však naleznete jedině na ostrově Krk v okolí měst Vrbnik. Vrbnička žlahtina je unikátní víno, kterému se v žádných jiných podmínkách nedaří.

Víno z ostrovů

Slávu chorvatským vínům však přinesla až dalmatská vína. Už v dobách antiky patřila k vyhlášeným pochoutkám, vína z ostrova Vis dokonce platila za jedna z nejlepších v celém světě. Každý ostrov si dodneška odnesl svoje druhy vín a svoje vinaře.

Ostrovem s nejvíce odrůdami vinných hroznů i nejvíce ceněnými produkty je Hvar, stejné postavení na trhu však mají i vína z ostrovů Brač, Vis, Korčula a Lastovo a z poloostrova Pelješac.

Nejproslulejším vínem severní Dalmácie je primoštenský babič, výborné červené suché, nejrozsáhlejší nabídku dobrých kvalitních vín nabízejí vinice v okolí Šibeniku - šibenický babič, plavina, opol rosé, dalmatiner.

Směrem na jih však nabídka z pohledu kvality i množství druhů výrazně roste. Střední a jižní Dalmácie, a především ostrovy, jsou rájem pro milovníky dobrého červeného moku. V Murvici na Brači roste jedna z nejlepších variant odrůdy plavac, víno bol. Na Hvaru najdete autochtonní vína bogdanuša, drnekuša, prč a mekuja i vynikající zlatý plavac nebo faros. Poloostrov Pelješac nabízí to nejlepší z dingače a postupu, vinice se tady doslova dotýkají mořských vod.

Nejen vínem jsou Chorvaté živi. Během dne vypijí několik káv. A turisté to od nich odkoukali. Silná černá káva, taková, co vás nenechá do čtyř hodin ráno usnout, je na každém nápojovém lístku. Espreso dělané po italsku, které se téměř vejde do náprstku, stejně jako macchiato (espreso s trochou teplého mléka) či kapučíno je nezbytně nutné na pobřeží Jadranu ochutnat.

Zkrátka přijdou snad jen milovníci piva - nabídka je sice pestrá, ale český jazyk to patrně příliš neocení. A jedna rada na závěr - od roku 2004 platí absolutní zákaz alkoholu za volantem. Pokuty jsou vysoké a při opakovaném přestupku nenechavci hrozí dokonce vězením. Nespoléhejte se na to, že chorvatskou policii umluvíte.











Každá restaurace nabízí velký výběr vín. Často postačí objednat si stolní víno, které většinou stojí za to. Nejznámější odrůdou je bílá malvazija.



Udělejte si chorvatské léto ve vaší kuchyni

Recept: Pašticada na trogirský způsob

750 gramů hovězího bez kosti

uzená slanina

trochu hřebíčku

3 česnekové stroužky

vinný ocet

mouka

2 polévkové lžíce sádla

1 cibule

1 polévková lžíce rajského protlaku

1-2 kostky cukru

1 sklenice dezertního vína Prošek nebo jakéhokoli sladkého červeného vína

sůl a pepř

Návod k přípravě:



Omyté hovězí maso prošpikujte kousky uzené slaniny, několika hřebíčky a slabě nakrájenými proužky česneku. Nechte maso marinovat přes den ve vinném octu a několikrát ho obraťte. Vyjměte z marinády, dobře osušte a obalte v mouce. Zvlášť dejte dvě polévkové lžíce sádla, na ně položte maso a celou cibuli.

Opečte maso ze všech stran, přidávejte přitom po troškách vodu, případně hovězí vývar a nechte maso pod pokličkou dusit. Vmíchejte rajský protlak. Poté přidejte sklenici červeného vína, 1 až 2 kostky cukru a povařte směs asi tři hodiny na mírném ohni, až je maso měkké a lze ho krájet na tenké plátky. Přeceďte omáčku přes sítko, přidejte sůl a pepř podle chuti, přelijte znovu přes maso a vařte další půlhodinu na mírném ohni. Podávejte s těstovinami a strouhaným sýrem.

Recept: Pudink rožata

6 vajec

6 polévkových lžic cukru

1 litr mléka

citronová kůra

1 polévková lžíce likéru Maraskino nebo rumu

vanilkový cukr

14 kostek cukru

Návod k přípravě:



Smíchejte 6 vajec, 6 polévkových lžic cukru, mléko, citronovou kůru, maraskino (rum) a vanilkový cukr. V odděleném hrnci zkaramelizujte 14 kostek cukru a nalijte je do misky na pudink. Přidejte pudinkovou hmotu a povařte vše ve vodní lázni asi 45 minut. Po zchlazení opatrně překlopte pudink na tác a podávejte. V létě je možné jej před podáváním vychladit v ledničce.





Rožata