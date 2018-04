Tajemné věže Opuštěného údolí

17:36 , aktualizováno 17:36

Kola se dvakrát marně natočí do protipohybu a nakonec pustí vůz do dlouhého smyku.... Pět centimetrů čerstvého sněhu sice zpomaluje náš postup, ale nával adrenalinu z divoké terénní jízdy je bohatou kompenzací. Na zcela opuštěné silničce s kartografickým názvem CC 10 protínající území národního monumentu Hovenwep ale naštěstí havárie nehrozí. Mapa o CC 10 hovoří jasně a stručně: často nesjízdná. Únorové počasí je i v nížších polohách okolí Four Corners (Čtyřrohu) zcela nepředvídatelné - chvíli jasno, chvíli není vidět pro hustou vánici.