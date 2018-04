Tajemné síly dosud vládnou

"Opakovaně jsem se přesvědčila, že tyto věci skutečně fungují," tvrdí Mayun Rasmiová z balijského úřadu pro cestovní ruch. Obdobná je situace na Jávě, ovlivněné tradičním mysticismem. Ale i na dalších ostrovech trvá poptávka po susuku, kovovém talismanu umisťovaném do lidského těla, který má jeho držiteli dodat zvláštní sílu.

Armádní důstojník, v minulosti působící na horkých místech Východního Timoru a Acehu, si nechal implantovat dvě zlaté jehlice do pěstí a jednu do nohy, aby ho ochránily před útoky geril bojujících za nezávislost. Úspěšný obchodník by se nevzdal svého amuletu, o kterém je přesvědčen, že drží jeho podnik na výsluní. Podobné nabízejí někteří šamani přímo v moderních nákupních centrech v hlavním městě, výběr je široký - sahá od muších křídel až po sloní sperma.

Na šamany se obracejí ti, kteří chtějí získat novou lásku i pomstít se té bývalé. Tisíce lidí se každý měsíc vydává na střední Jávě na pláž Parankusumo, kde se v dávné minulosti měl jogjakartský sultán setkat s mystickou královnou jižních moří. Svým vztahem k javánské mystice je znám i současný indonéský prezident Abdurrahmán Wahid, který často navštěvuje starověká pohřební místa. Živě se o magii zajímal také diktátor Suharto. "Ten se v šedesátých letech během vojenské operace na Irianu Džája stal svědkem, jak nizozemský voják vystřelil na muže, který se pokoušel vyvěsit indonéskou vlajku. Kulka ho sice zasáhla, ale nezpůsobila mu žádné zranění," říká jeden ze šamanů, kteří bývalého prezidenta v osmdesátých letech navštěvovali. I

ndonéský deník Jakarta Post přinesl svědectví muže, jehož otec záhadně onemocněl. Když nepomohly návštěvy u běžného lékaře, obrátila se rodina na šamana. Ten jim sdělil, že otec se stal obětí černé magie kolegy, který se pokouší dostat na jeho místo. Před zraky rodiny pak z krku nemocného vytlačil hřebíky a kousky skla.

Zlaté časy pro indonéské šamany nastaly v roce 1997, kdy zemi postihla vážná ekonomická krize a mnoho lidí u nich hledalo radu, jak těžké časy přečkat. "Nikdo si přece nechce přiznat, že si za své problémy může sám," říká indonéský novinář Silvio Santosa.