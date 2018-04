Dubaj na to má. Postaví si Tádž Mahál, čtyřikrát větší než indický

Komplex zvaný Taj Arabia má zahrnovat pětihvězdičkový hotel se 300 pokoji, obchody a různé komerční objekty. Stane se součástí takzvaného Falcon City, městečka ve tvaru sokola, kde se budou nacházet kopie i dalších světoznámých staveb, jako je Eiffelovka, egyptské pyramidy, šikmá věž v Pise či Velká čínská zeď.

Mauzoleum Tádž Mahál nechal vystavět z bělostného mramoru císař Šáhdžahán pro svou zesnulou manželku Mumtáz Mahal před více než 350 lety v severoindickém městě Ágra. Dílo mělo být důkazem panovníkovy lásky k jeho ženě. Památka byla zařazena na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Zatímco budování původního Tádž Mahálu trvalo tisícům stavitelů více než 20 let, jeho replika označovaná jako Nové město lásky má být hotova do roku 2014. Podle projektantů by se Taj Arabia měl stát svatební destinací a cílem zamilovaných párů.