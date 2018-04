Tady (prý) leží Leonardo Da Vinci

Vynálezce, vědátor, umělec, autor slavné Mony Lisy, světoznámý Leonardo da Vinci byl Ital, ale jeho tělo je pochováno ve Francii. V zámku Amboise, který oplývá bohatou historií. Ovšem jestli to je pravda, za to by patrně nikdo ruku do ohně nedal. Průvodce sice píší o tom, že da Vinci spí nejhlubším spánkem právě v zámku nad Loirou, ale jsou i jiné varianty: V květnu 1519 Leonardo umírá a jeho tělo je pochováno v klášteře Saint-Florentin. Avšak už od druhé poloviny 18. století nezůstává po hrobě tohoto renesančního génia jediná stopa.