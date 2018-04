Tady lyžuje Herminátor

Jak se tam dostat

Autem nejprve do Lince, pak na Salcburk a stále po dálnici kolem střediska Bischofshofen ještě slabou hodinku. Z Prahy je to asi šest hodin klidné jízdy.



Kam se ještě podívat

Krátký pěkný výlet autem je do Zauchensee, které je u nás méně známé, ale lyžování je tam skutečně perfektní. I tady se jezdí světový pohár. Mimochodem je to jedno z nejvýše položených neledovcových středisek v celém Amadé. Vyplatí se zajet i na ledovec Dachstein. Je to příjemné lyžování v prašanu. Ale pozor o svátcích bývají tu pěkné fronty.



Kolik to stojí

Jednodenní permanentka stojí pro dospělé 32,50 eura, pro děti 16, sedmidenní pak 174 a 86,50 eura.



Více informací

www.salzburgerland.com

tel: 0043662668836



www.wagrain.at