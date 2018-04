Tady leží Buffalo Bill

»Je tu rozhled do čtyř států.« Na východě se otevírají Velké pláně, na západ se tyčí Skalisté hory; Lookout Mountain je jejich prvním hřebenem. Hory i prérie; největší westman a zvěd Západu má svůj svět navždy kolem sebe. Kdo to však způsobil, není dodnes jasné. Do Denveru přivedla Codyho před smrtí vlastně náhoda. Poslední rok nebyl dobrý, přestože Buffalo Bill přestal pít a skleničku si dal jen občas. »Už jsem vypil tolik, že by v tom mohla manévrovat bitevní loď,« holedbal se. Asi ano. Whisky a léta nocování pod širým nebem zcela zničily lovcovy ledviny, takže trpěl uremií. Zdraví a síla rychle ubývaly. Při představení své show se už musel nechávat vysadit na mírného koně v zákulisí. Končil rok 1916 a chřadnoucí plukovník Cody se ještě vypravil shánět peníze. Koncem prosince se zastavil v Denveru u své sestry May, kde znovu onemocněl. Lékař doporučil léčivé prameny v blízkém Glenwood Springs a Codymu se tam opravdu ulevilo. Ale bylo to jen na chvíli. Ráno 8. ledna znovu ulehl, lékař poslal pro jeho rodinu, aby oznámil, že Buffalo Bill umírá. Ten to však vzal tak, jako v románech, jejichž byl již za svého života hlavním hrdinou: »Pusťme to z hlavy. Dáme si poker,« řekl komusi podle své životopiskyně Nellie Yostové. Pak se pohoršil, že jeho protihráč hraje falešně. »Měl rád poctivou hru,« komentovala to později vdova Codyová. Následující den, pět minut po poledni 10. ledna 1917 Buffalo Bill, postrach bizonů i Indiánů, zemřel. Teď by měl být převezen do Wyomingu, do městečka pojmenovaného jeho jménem Cody, nad nímž si na Cedrové hoře už dávno vybral místo pro hrob o označil jej kameny. Už v roce 1902 napsal své ženě: »Vybral jsem horu, která je dostatečně velká, abychom tam byli všichni pohřbeni.« Vymyslel i náhrobek. Měl být z červeného kamene a ve tvaru bizona. Buffalo Bill však skončil na úplně jiné hoře, tady poblíž Denveru. Všichni tím byli překvapeni, neboť přání spočinout ve Wyomingu zopakoval i v poslední vůli. Vysvětluje se to tím, že vdova možná za deset tisíc dolarů prodala jednomu z nebožtíkových manažérů právo najít pro nebožtíka místo posledního odpočinku. Anebo že město Denver vycítilo šanci mít velkého lovce navždy pro sebe a místní radní paní Codyovou šikovně manipulovali. Výsledkem bylo, že největší pohřeb,jaký do té doby Amerika zažila, směřoval sem, na vrchol Lookout Mountain. Je odtud skutečně vidět do Colorada, Wyomingu, Kansasu a Nebrasky. Vane zde stále čerstvý vítr a kolem voní borovice. Zdá se, že organizátoři pohřbu skutečně neměli čisté svědomí, protože na epitaf přidali zbytečnou, podezřelou větu. Nápis na hrobě zní: »Na paměť plukovníka Williama Fredericka Codyho, »Buffalo Billa«, význačného zvěda a bojovníka s Indiány. Narodil se 26. února 1846 ve Scott County, Iowa, a zemřel 10. ledna 1917 v Denveru. Colorado. Odpočívá zde na vlastní žádost.«