Tady je to město, kde žil mladý Buddha

10:39 , aktualizováno 10:39

Pro buddhisty to může být nejvýznamnější nález za posledních pět let. A příslib pro vstup do nového tisíciletí. Archeologové z univerzity v anglickém Bradfordu na první svátek vánoční oznámili, že objevili v Nepálu město, kde Buddha údajně strávil své dětství. Před pěti lety se možná rozluštila záhada, po jejímž objasnění pátrali lidé 25 století - místo, kde se narodil Siddhártha Gautamu, princ z rodu Šákjů, který se v 35 letech stal Buddhou. V roce 1995 odkryli archeologové ve městě Lumbiní pět metrů pod chrámem zasvěceným Májadéví zbytky pradávné svatyně s červenohnědým oválným kamenem, který podle některých historiků přesně označuje místo, kde se Buddha podle některých pramenů v roce 623 před Kristem narodil.