Tady je pupek celého Česka!

Jenže. Přijíždíte-li do Golčova Jeníkova, nikdy vás nevítá oznámení, že se právě nacházíte ve středu republiky, neprodávají se tu pohlednice s nápisem Město ve středu Česka. Ani na povedených internetových stránkách města není zmínka o tom, na jakém "cenném" místě Golčův Jeníkov leží. "Možná by bylo dobré s tím něco udělat, třeba na to nalákat turisty," připouští starosta.

Už před časem se ve městě objevil nápad, že na velký oblý kámen, který leží na náměstí kousek od starobylé budovy radnice, by bylo dobré vytesat nápis Střed republiky. Svého času jsme lákali podnikatele na to, že tady je střed republiky a je to pro ně nejvýhodnější místo, ale moc úspěšné to nebylo," říká starosta. "Jestli to je lákadlo pro turisty, to nedokážu říct."

Golčův Jeníkov nemá takové památky jako Kutná Hora nebo Český Krumlov, ale i tak má návštěvníkům co nabídnout. Historie města je hodně dlouhá a dost zajímavá. Už v pradávných dobách, když ještě nikdo nevyměřoval střed země, ležel Jeníkov na strategickém místě. Právě tudy vedly významné obchodní stezky na Moravu. Odhaduje se, že osada byla založena někdy mezi desátým a dvanáctým stoletím.

Podle pověsti má "zásluhu" na jejím vzniku jakýsi odvážný chasník jménem Jeník. V dobách, kdy všude okolo byly jen husté lesy, v nichž se skrývala mnohá nebezpečí, narazil Jeník v temném hvozdu na zubra. Ozbrojen pouze holýma rukama velké zvíře přemohl a na počest jeho vítězství byla nově založená osada pojmenovaná Jeníkov. Až o mnoho let později přibylo k Jeníkovu jméno Golčův.

Za třicetileté války, v roce 1636, dostal zdejší rozsáhlé pozemky za své válečné zásluhy Martin Maxmilián, svobodný pán z Goltze. Okamžitě se vrhl do zvelebování obce, nechal například přestavět a rozšířit tvrz, vybudovat radnici. Pán z Goltze sice zemřel v roce 1653, jeho jméno však Jeníkovu zůstalo. Kromě radnice je ve městě ještě několik historických památek a zajímavostí. Leží tu jeden z nejstarších židovských hřbitovů ve střední Evropě. Leč pro veřejnost je zavřený, otevírá se jen na požádání. "Hřbitov byl zdevastován, proto ta opatrnost," vysvětluje starosta.

Stejně je na tom stará židovská synagoga, kde je uložena část depozitáře z pražského Židovského muzea, a která je též uzavřena. Současný společenský život v Golčově Jeníkově, kde žije zhruba 2650 lidí, se koncentruje především na protáhlé náměstí. Sem chodí lidé za nákupy i za zábavou. Na náměstí je prastará radnice, o níž již byla zmínka, i barokní stará pošta, která až do roku 1870 sloužila jako poštovní a přepřahací stanice dostavníků na tehdejší zemské silnici. Ale je tu také nevkusné socialistické nákupní středisko. Vyjímá se tu stejně jako pěst na oku.

Dole, kde náměstí zase přechází v ulici, je jedna historická zajímavost. Kostel a vysoká věž, které jsou odděleny silnicí. Původně patřily obě stavby k sobě, ale poté chrám zachvátil požár. Jelikož se hrabě Ledebour nepohodl s jezuity, nechal novou věž postavit mimo kostel. Od konce loňského roku, kdy byl okolo města dostavěn silniční obchvat, je Golčův Jeníkov hodně klidný.

Postranní uličky jsou prakticky prázdné, jako by tu někde usnula šípková Růženka. "Je tu klid. Možná ale, že je někdy až moc velký," říká starosta Kopecký. Podobně ospale vyhlíží i okolí Jeníkova. Mírně zvlněná krajina, občas kopeček, ale jen malinký, tu a tam kousek lesa. Ale do okolí se dá chodit na příjemné procházky. Třeba do dva kilometry vzdálené obce Podpoky k potoku, který býval kdysi zlatonosný. Možná, že kousek zlata by se tam ještě dal nalézt...



