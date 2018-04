Tachovský zámek znovu otevírá své brány a láká na novou podívanou

Tachovský gotický hrad přestavěný na čtyřkřídlý barokní zámek se nachází při jihozápadním okraji centra města Tachova v Plzeňském kraji. Dnešní vzhled zámku pochází z úprav, které proběhly na přelomu 18. a 19. století.

V přízemí zámku objeví návštěvníci muzeum - moderně pojatou stálou výstavu věnovanou historii i současnosti Tachova, zámku a nedaleké jízdárny ve Světcích, která byla roku 2000 prohlášena za národní kulturní památku. V jedné z přízemních místností lze nahlédnout také do prostor bývalé hradní věže.

Horní dvě patra zámku ukrývají dobové expozice s původním mobiliářem a vybavením z dob pánů Windischgrätzů a sezonní výstavy obrazů, fotografií a sbírkových předmětů. Zámek lze navštívit celoročně, vždy od středy do neděle od 9 do 12 a následně od 13 do 17 hodin.

Městské opevnění v Tachově - jeden z nejzachovalejších hradebních systémů v zemi

Středověké městské opevnění v Tachově patří k nejzachovalejším v České republice

K areálu tachovského zámku se z obou stran připojují městské hradby z přelomu 13. a 14. století, které patří k nejzachovalejším v Čechách. Nepravidelný kruhový půdorys středověkého města tehdy uzavírala 8 až 10 metrů vysoká a 150 centimetrů silná okružní hradba. Po obvodu hradeb stávalo 26 věží, které dosahovaly výšky 11 až 14 metrů. Do dnešních dnů se zachovalo 21 věží, případně jejich viditelných částí.

Tachov - brána Českého lesa

Chrám nanebevzetí Panny Marie v Tachově

Město Tachov, přezdívané brána Českého lesa, láká pro svůj historický ráz návštěvníky celoročně. Kromě zámku a hradeb stojí za vidění také tachovské náměstí, které zdobí domy z 18. a 19. století a pozdně empírová kašna z 19. století.

Dominantou města je arciděkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, františkánský klášter s Muzeem Českého lesa, kostel sv. Máří Magdaleny a barokní Husmannův mlýn z roku 1645. Památník na Vysoké zase připomíná slavnou bitvu u Tachova z roku 1427, v níž husité zahnali na útěk křižácká vojska a dobyli město.

Windischgrätzova jízdárna ve Světcích u Tachova

Windischgrätzova jízdárna ve Světcích

Necelé tři kilometry od Tachova leží obec Světce, oblíbená destinace pěších i cyklistů vyhledávaná zejména pro monumentální stavbu jízdárny z 30. let 19. století, která je po té vídeňské druhou největší v Evropě.

V současné době se jízdárna postupně rekonstruuje a prozatím je přístupná pouze omezeně. Jednotlivci ji mohou navštívit především v rámci festivalu „Dveře jízdárny dokořán“ a Dnů evropského dědictví. Turistické skupiny nad deset osob, které mají zájem o komentovanou prohlídku s výkladem, se musí objednat předem telefonicky nebo emailem.