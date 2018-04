Táboření ochránce hor tolik nebolí

Ani ochránci přírody z Krkonoš si letos nestěžují na škody způsobené zakládáním ohňů ve volné přírodě.

Zdálo by se, že táboření pod širým nebem a mimo vyhrazená místa je v letní sezoně častým prohřeškem návštěvníků hor. "Zakázané ohně a stanování se nám naštěstí vyhýbají," tvrdí však svorně jak v Krkonoších, tak v Jizerských či Lužických horách. I když na horách už nezodpovědní výletníci způsobili řadu škod, táboření načerno ochranáři v Krkonoších za zvlášť velký problém nepovažují. "Na jaře museli hasiči třikrát vyjíždět k požárům na Žalý u Jilemnice. Tam dělali lidé oheň na nepovoleném místě a ještě od něho odešli, aniž by se přesvědčili, zda už dohořel. To ale byly jediné letošní větší přestupky tohoto druhu," sdělil náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku Petr Štěpánek. Většina turistů si prý rozdělává ohně na místech, kam mohou dojet autem, a spíše u vody. "Poblíž kempů se nic podobného neděje. Celkově nás zakázané táboření sužuje méně, než třeba neukáznění houbaři a borůvkáři," říká Štěpánek. Poměrný klid panuje i v sousedních Lužických horách. "Kritických lokalit máme jen několik. Například přehrada Naděje je vyhlášená mezi trampy. Minulý víkend jsem tam nařídil uhasit tři ohně," poznamenal Martin Waldhauser z místní správy chráněné krajinné oblasti. Také on je k táborníkům shovívavý: "Když se lidé v přírodě vyspí a zbude po nich jen poválená tráva, nic se neděje." V Jizerských horách mají ochranáři potíže kolem přehrady na Černé Nise. "V nádrži jsou vysazení siveni a rybáři si někdy chtějí svůj úlovek hned upéct. Jinak ohně na horách nikdo nerozdělává. Až takový problém to u nás není. Motorkáři jsou daleko horší," uvedl Michal Syroha ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.