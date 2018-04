Ta věž je opravdu křivá

Místní lidé tvrdí, že Putna jejich hradu je jedinou šikmou věží v Evropě, protože věž v Pise nedávno technici narovnali, protože hrozilo její zřícení. Nemají tak docela pravdu, věž v Pise je i po "narovnání" stále trochu křivá. Vždyť na co by přitáhli turisty. V Michalovicích jsou na tom podobně, jejich šikmá věž je také lákadlem. Pravdou ovšem je, že do Michalovic rozhodně nejezdí tolik lidí jako do Pisy...

Čím to, že se Putna na jedné straně roztrhla a pak naklonila? Říká se, že to zavinili hledači pokladů v 19. století. Podle pověsti byl někde u věže zakopán poklad. Množství dobrodruhů, kteří toužili rychle zbohatnout, tak dlouho hrabalo pod věží, až to stavba nevydržela a naklonila se. Správce hradu a znalec místní historie Jindřich Košvanec je však přesvědčen, že hledači pokladu nemohli být jedinou příčinou, proč se věž naklonila. "Myslím, že to byl výsledek více faktorů," tvrdí Košvanec. Domnívá se, že do věže mohl ještě uhodit blesk, anebo s ní mohly pohnout otřesy při odstřelování skály, když v podhradí stavěli dělníci železnici.

Další z verzí naklonění věže byl pokus pomocí střelného prachu vylámat z věže stavební kámen. "Když je narušená statika, stačí málo, a pak to rupne," říká Košvanec. Dosud se mu však nepodařilo zjistit, odkdy je věž roztržená a nakloněná. "Píše se, kdy hrad vzniknul, kdy zaniknul, ale o tom, kdy se věž roztrhla, jsem ještě nic nenašel. Nejstarší dokumenty, které jsem viděl, byly z roku 1905, a to už věž byla roztržená. Můžeme se tedy jen dohadovat, proč se to stalo."

Byla legenda o pokladu pod věží pravdivá? Našlo se někdy něco? "Jeden pramen uvádí, že se poklad našel, jiný, že ne. Každopádně hledači nehledali moc dobře," říká správce Košvanec. V roce 1935 totiž pracovníci Českých drah spojovali oba díly roztržené věže a přímo pod ní našli váček se zhruba 470 stříbrnými mincemi z dob třicetileté války. "Možná, že tam toho někdy bývalo víc," krčí rameny Košvanec. "To víte, na takových hradech se poklady hledaly vždycky. Vždycky se našel někdo, kdo si myslel, že tam něco je. Ale podle mě tam asi nikdy nic moc nebylo." Každopádně odrazuje návštěvníky hradu, aby se pokoušeli v útrobách zříceniny něco objevit. Nic tam totiž už určitě není.

Hrad, tedy lépe řečeno jeho zbytky, se v současnosti opravují, což je škoda. Z Putny je totiž jeden z nejkrásnějších výhledů na Pojizeří. Už od roku 1911, kdy byl vrchol věže zpřístupněn schodištěm. Jenže v současnosti je právě kvůli opravám Putna zavřená. Ale nemusíte se bát, že by věž byla narovnaná jako její "napodobenina" v Pise. Nic takového nehrozí. I bez výstupu na vrcholek Putny ovšem výlet na hrad stojí za to. Je tu téměř božský klid a i vyhlídka do údolí a nejbližšího okolí není nezajímavá.

Hrad Michalovice býval před mnoha a mnoha lety významným šlechtickým sídlem. Byl založen před rokem 1281 patrně Janem z rodu zámožných Markvarticů, který se jako první začal označovat přívlastkem "z Michalovic". Zakladatel hradu byl jeden z předních velmožů družiny krále Václava II. Jan patřil ke královým oblíbencům a proslul jako skvělý účastník rytířských turnajů po celé Evropě. Také Janovi synové patřili k blízkému okruhu lidí okolo králů Jana Lucemburského a Karla IV. Michalovcům patřil hrad až do vymření rodu v roce 1468. Od druhé poloviny 15. století už hrad nebyl nikým obýván, i když byl ještě udržován. A roku 1513 se o něm historické prameny zmiňují jako o opuštěném sídle.

V současnosti z hradu moc nezbylo, pouze věž Putna a torzo paláce, takže se historici mohou jen dohadovat, jaká byla jeho celková podoba. "Náš hrad měl smůlu, že byl obýván tak krátce. I tak to je ale významná památka po rodu Michalovců, kteří vlastnili také Bezděz nebo Brandýs. Ty se dochovaly v lepším stavu," říká správce hradu Jindřich Košvanec. I tak Michalovice přitahují každoročně spoustu turistů. V minulosti mezi nimi nechyběl ani velký milovník dlouhých pěších putování Karel Hynek Mácha, který hrad navštívil v roce 1835. Na památku této návštěvy byla do zdiva věže přesně o sto let později zasazena pamětní deska.





MŮŽE SE HODIT



Otevřeno: duben až říjen: denně mimo pondělí 10-17 hodin (je-li hrad uzamčen, je třeba vyzvednout si klíč v č.p. 42)

Vstupné: dospělí 6 korun, děti polovic