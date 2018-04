Syn poslance říšské rady žije v Řepištích

František Pavlok,

rodák z obce Řepiště na Frýdecku (1865 - 1928).

Ač jako sirotek vyrůstal

v bídě a byl pro mnohé jen pohrdaným pasáčkem

a pacholkem, dotáhl to nejprve na starostu obce

a v roce 1911 dokonce do parlamentu. Příběh jako z amerického filmu a v době dosud sociálně přísně členěné skutečně značný úspěch.

"V tom jsem tatínka nikdy nepřestal obdivovat.

S dvoutřídní obecnou školou se pílí vyšvihl až

do parlamentu," váží si podnes úspěchu otce jeho syn Bohumil.