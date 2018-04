Sydney krok za krokem

Sydney je město, kde výška vln k surfování zajímá lidí víc než kursy akcií. Místní to tak alespoň o sobě v průvodcích rádi tvrdí a přestože přehánějí, duši svého města tím vystihli perfektně.Dokonce i v centru, mezi skleněnými mrakodrapy a kancelářemi, je město nezvykle uvolněné, sportovní a ležérní. Každý jako by na pláž šel nebo z ní přišel nebo na ni aspoň myslel. Nemusí mít ani pod paží prkno či na sobě tričko Mambo, což je značka číslo jedna zdejší surfařské módy. Možná za to může poloha města. Neboť Sydney, jak ho pozná cizinec, je vlastně dlouhý záliv rozeklaný jako plamen: zátoky, mysy, ostrůvky. Když si projedete výletní lodí záliv, zjistíte, že domečky sahají svými přístavišti až k vodní hladině, a tak to kousek od středu města vypadá stále jako na zahradní periferii. Zahrady, palmy, papoušci a lodičky. Možná za to může rozevlátá architektura. Kdysi si každý stavěl, co chtěl, a tak se v samém středu mísí viktoriánské domy se skleněnými mrakodrapy. Co by jinde způsobilo estetickou katastrofu, tady se zázrakem povedlo. Jenom v Sydney si mohli postavit Operu, která vypadá jako zpola oloupaný pomeranč (představuje však lodní plachty), a přesto je krásná a lehká jako labuť. Kdo přijede na návštěvu, shledá, že Sydney vypadá odpočinutě a poněkud lehkovážně. Také romanticky: jen si představte město, kde se místa jmenují Žraločí ostrov, Lovecký vršek, Růžová zátoka či jen prostě exoticky Woolloomooloo.Čtvrť The Rocks vyvolává iluzi starých dobrých dob, kdy každý druhý muž na ulici byl trestanec nebo bývalý trestanec. Dnes si tato část Sydney stále uchovává kolorit starého koloniálního sídla. Koncentrace historických budov, byť poněkud "recyklovaných", je nejvyšší v celém městě a je zaplavena restauracemi a hospodami. Hosté popíjející uvnitř pivo však nejsou trestanci, ale nejspíše turisté.V Darling Harbouru je místo, kde žraloci plavou metr od vás, a přesto není třeba se bát. V Akváriu, jednom z největších a nejlepších na světě, kráčejí návštěvníci hluboko pod hladinou moře v průhledných chodbách, žraloky či rejnoky mají vpředu, vzadu, nahoře, dole, vlevo, vpravo. Mohou také kráčet přímo po vodě, po průhledné desce, a sledovat tuleně, krododýly a tučňáky. Nebo život na korálových útesech. Kdo se chce občerstvit, může tak učinit v místě, které nese stylové jméno: U žraločího kousnutí.Pláže jsou v Sydney životní styl a surfing je vášní. O jedné z nejznámějších, pláži Manly, se říká: Sedm mil od centra a tisíc mil od starostí. Ale absolutní jedničkou je Bondi Beach. Bondi, to je pojem jako Copacapabana, Waikiki či Varadero. Uklidňující je, že plavce střeží proslulí záchranáři ve žlutočervených čepičkách. Pokud se člověk dostane do potíží, nemá mávat rukou, ale prostě ji natáhnout z vody. O zbytek se již postarají tito opálení hoši.Ještě nedávno se v přístavu Darling rozpadala stará mola, doky a skladiště. Pak jej však přestavěli a Sydney má od té doby skvělé zábavní centrum, kde na ploše 54 hektarů jsou nákupní střediska, hotely, Akvárium, Čínská zahrada. Je tam ale spousta jiných věcí, například Imax Theatre, kde mají prý největší promítací plátno na světě: je vysoké osm pater.Kdysi to byla čtvrť hříchu a dneska je to také čtvrť hříchu. Je to místo pro milovníky veselých chvil, kam sice můžete přijít i za dne a nebudete litovat, ale noc je přeci jen noc. Je to místo, kde ve striptýzových barech slibují, že návštěvníkům nenechají žádný prostor pro fantazii. Hlavní tepna, jmenuje se Darlinghurst Road, nabízí nekonečnou šňůru striptýzových barů, kaváren, restaurací. "Cross" žije na plné pecky.Když máte naspěch, můžete si klidně stopnout motorový člun. Vodní taxi. Protože taxi má být žluté, také vodní taxíky jsou žluté. Odvezou vás na druhý konec města mnohem rychleji než taxi na kolech. Kdo také slyšel, aby na vodě byly zácpy.V Darling Harbouru kotví replika brigy Endeavour, s níž kapitán James Cook objevil Austrálii.