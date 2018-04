Sychrovské galerii nepřálo vlhko

"Je nám to hrozně líto, ale nemohli jsme riskovat, že vlhko díla poškodí. Například jim hrozilo, že je napadne plíseň," uvedla Eva Masaříková, spolumajitelka tanvaldské Malé galerie, jejíž vedoucí si místnost na Sychrově pronajali. "Nezbylo nám nic jiného, než galerii zrušit," dodala Eva Masaříková. Prodejní galerie na Sychrově nabízela návštěvníkům dohromady přes osmdesát děl - obrazy, dřevěné plastiky, keramiku a jednu tapiserii. Většinou byli jejich autory umělci ze severovýchodních Čech.

"Galerii křtil na začátku června Vladimír Komárek, kterému se sklepní prostory velice líbily. Nečekal, že se takové prostředí pro výstavy najde i na Sychrově," poznamenala Masaříková. Výtvarná díla ale po zrušení galerie ve sklepích Sychrova neputovala nazpátek ke svým autorům. Část z nich přenesli pracovníci galerie do malé místnosti u vchodu do Sychrova. Tuto prodejní galerii zavedli lidé z Malé galerie už loni. Několik desítek obrazů a plastik pak převezli do výstavního sálu v Tanvaldě. Tam budou díla k vidění po celé letní prázdniny. "Tušil jsem, že ta místnost nebude vhodná pro obrazy, leda tak pro sklo nebo keramiku. Teplotní zvraty přivodily v galerii velké vlhko. Je ale škoda, že jsme ji museli zavřít, výstava byla krásná," řekl ředitel Sychrova Miloš Kadlec.

Jak ředitel hradu dále doplnil, výtvarná díla v galerii vystřídala výstavu figurín nazvanou Strašidla zemí Koruny české. Ta trvala ve sklepích Sychrova už dva roky. "Nebýt nápadu lidí z tanvaldské galerie, zůstal by sklep zámku letos prázdný," poznamenal Miloš Kadlec. "Příští rok sem dáme repliku středověké alchymistické dílny." Na Sychrově už svá díla předváděli například Vladimír Komárek, Václav Pokorný, Jan Rapin nebo Václav Horáček. Návštěvníci galerie si tu mohli prohlédnout také obrázky pražského herce Jana Kanyzy. Většinou, jak prozradila Eva Masaříková, tady vystavovali ti výtvarníci, kteří už někdy prošli tanvaldskou Malou galerií.