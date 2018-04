Konec strachu o peníze na pláži. S touhle ledvinkou můžete do vody

Speciální vodotěsná taštička zvaná Swymbag prošla důkladnými testy a výrobci garantují, že se s ní lze bez obav koupat po dobu více než 30 minut do hloubky dvou metrů. Neoprénová pouzdra mají unikátní patentovaný systém zavírání, který zaručuje, že vše ve voděodolných přihrádkách zůstane zcela suché. Syntetická látka je odolná, ale zároveň i příjemná na kůži.

Swymbag se má vyrábět v několika velikostech a tvarech, od nejmenšího pouzdra na telefon až po největší model, v kterém si můžete vzít do vody třeba iPad. Stát bude kolem 50 liber (asi 1 900 Kč).

Každý výrobek projde na závěr výroby speciální zkouškou kvality, která potvrdí, že splňuje normu IPX8 (vodotěsnost do hloubky 3 metrů).

V této sezoně si Swymbag ale ještě neužijete, produkt by měl na trh přijít až v říjnu - když tedy vše půjde hladce. Jeho tvůrkyně Emily Gaytonová a Kristina Oliverová totiž nyní shánějí na projekt peníze pomocí hromadného financování na na crowdfundingovém serveru Kickstarter.com. K rozjezdu výroby prý potřebují 75 tisíc liber (necelé tři miliony korun).

Podobný výrobek už mají ve Švýcarsku. Na sociálních sítích kolují fotky, jak si lidé z úřadů během polední pauzy vyrážejí zaplavat třeba do Rýna, přičemž si všechny věci dají do vodotěsného nafukovacího vaku Wickelfisch. Po relaxační pauze v řece se zase vracejí zpátky do práce. Tento vak prý ale občas mívá s vodotěsností potíže. Jinak je myšlenka zaplavat si během pracovní doby v řece velmi lákavá. Ovšem díky kvalitě vody realizovatelná asi jen ve Švýcarsku.

Pořídili byste si voděodolnou taštičku na peníze a doklady?