Švýcarský vlak - velká slast

Nejen proto vám však další spoj neujede. Švýcarská nádraží nabízejí i další praktickou službu cestujícím, nevyžadující ani jazykové znalosti. I na tom nejmenším horském nádraží najdete na každém nástupišti vždy po několika metrech vývěsku s přehledným seznamem všech vlaků, které v této stanici v obou směrech zastavují.Kromě obou cílových a několika nejdůležitějších stanic z ní lehce vyčtete i číslo nástupiště (respektive koleje - Gleis), a tak nemusíte běžet pro informace do nádražní haly. Na větších nádražích figuruje vedle čísla nástupiště ještě písmeno označující přímo část nástupiště (sektor), u něhož vlak zastaví. Tyto orientační tabule pak v reálu nemůžete přehlédnout.V případě pochybností se s důvěrou obraťte na kteréhokoli železničáře - ochota pomoci je v těchto případech pro našince až neuvěřitelná. A stalo-li by se snad, že by se vlak přece jen zdržel a vy byste tak mohli zmeškat další, podělte se o své obavy s průvodčím. V lepším případě se mu podaří váš spoj pozdržet, v horším vyhledá nový, samozřejmě se všemi návaznostmi.A ještě jedna pozitivní tečka na závěr. Jestliže by se vám hodilo přejet z jednoho místa Švýcarska na druhé během noci, netřeba se obávat o bezpečnost. Ve vagónech místních drah (RM) se totiž dozvíte toto: "Vážení cestující, nechceme, aby vás během cesty s námi čekalo nemilé překvapení. Kvůli vaší bezpečnosti budou proto vždy od 20 hodin doprovázet všechny spoje posílené týmy našich pracovníků."