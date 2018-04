Švýcarsko – země v epicentru

Precizní stroj. Našinec by se pomalu bál vydat se tam a nechat konfrontovat svou domnělou nedokonalost s přesným tikotem kolem. Ale není se čeho bát – naopak!

Pod slupkou dokonalosti se schovává něco, co do představ sterilního světa vystavěného ze skla a lehkých kovů nezapadá. Živá a bující příroda. Otevření lidé. Drsnou historií živená paleta nálad...

Švýcarsko o sobě v nadsázce říká, že v něm jsou hory doma. Hory doma? Vždyť Rakousko jich co do plochy má mnohem více! Vždyť nejvyšší alpský vrchol Mont Blanc je na hranici Francie s Itálií!

Jen ten, kdo pronikne do nitra švýcarské časti Alp, může poznat jejich tajemství.

Vznikly-li Alpy velkou erupcí, potom její epicentrum bylo někde tam, kde dnes leží pramen Rhony. Erupce vytlačila masy hmoty všude kolem v roztodivných tvarech, v centru si ale nechala ty nejroztodivnější.

Vznikly-li Alpy rukou stvořitele, pak určitě stál také někde tam, když udílel příkazy. A možná právě on, tvůrce všech krás, postavil na onom místě velkou stavbu, jejímž úkolem je navždy uchovat jeho ducha, připomínat jeho moc a demonstrovat pomíjivost života lidského. Podobně jako egyptští faraonové i on zanechal věkům budoucím nadlidskou stavbu, obrovskou pyramidu – bájný Matterhorn.

A to už jsme ve Wallisu, kantonu, kde se v prosluněných jižních svazích plní hrozny vína cukrem, zatímco na protějších vrcholcích svítí jako majáky břicha nesčetných ledovců, které lemují nejvyšší alpský masív mezi Mont Blancem a Monte Rosou. Kanton, který jako strom vyrůstá na kmenu řeky Rhony, jež se v jeho východním cípu rodí z ledovce, aby v tom západním spočinula s veškerou vodou své země v Ženevském jezeru.

Ale buďme také trochu konkrétní. V zimě je to jasné – všude se tu lyžuje. Ale co v létě? Jaké možnosti čekají na návštěvníky Wallisu? Snad všechny, co si lze v horách a podhůří představit – dokonce i to lyžování!

Turisté, horolezci, cyklisté, romantici, cestovatelé, dobrodruzi… Ti všichni zde budou dokonale s to užít si největších radostí svého žití.

