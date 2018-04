Drahé Švýcarsko? Za krásný týden v Alpách stopem jsme dali 5 000 Kč

V řadě evropských zemí je zakázáno stopovat na dálnicích, ve Švýcarsku se pak zákaz kromě dálnic vztahuje i na veškeré víceproudé komunikace. Ze stopování ve Švýcarsku jsme proto měli poněkud obavy. Z různých zdrojů na internetu jsme vyčetli, že Švýcaři stopaře neberou a že v této zemi je stopování takřka nemožné. My jsme však nikdy u silnice nestáli déle než 10 minut.

Lidé byli mimořádně ochotní a milí a neváhali nás dovézt k našemu cíli, třebaže to bylo 50 km od místa, kam měli namířeno. A anglicky se domluvíte téměř s každým. Doporučuji však použít ceduli s nápisem směru jízdy a pro jistotu mít u sebe mapu, na které můžete váš cíl řidiči ukázat.

Ve Švýcarsku nejsou zákony od toho, aby se porušovaly

Stojíme v centru Curychu, těžké krosny prohýbají naše záda a my se už nemůžeme dočkat hor. Krátkým pohledem do mapy určujeme směr k hlavnímu městu Švýcarska, Bernu, a vyrážíme stopovat. Ještě než stihneme roztáhnout rty do vlídného úsměvu, zastavuje vedle nás auto a usměvavý pán otvírá kufr a pomáhá nám s krosnami dovnitř. Vystupujeme na sjezdu z dálnice asi na půl cesty mezi Curychem a Bernem.

K dalšímu posunu ale potřebujeme stopovat na dálnici... Nezbývá nám nic jiného než dojít, ukrytí za svodidly, k 500 metrů vzdálené čerpací stanici a stopovat odsud. Jen pár stovek metrů, jen pár minut chůze vedle dálnice a na čerpací stanici už stojí dva policisté se zprávou, že každý zaplatíme 40 švýcarských franků (celkem asi 820 korun) pokuty. Nemá smysl se hádat. Omlouváme se a policisty ujišťujeme, že si svoji chybu uvědomujeme. Najednou se na nás usmívají, spolu s nimi i štěstí a pokuta je nám pro tentokrát odpuštěna. A to je ve Švýcarsku skutečně výjimečné.

Můžeme stopovat dál. Asi po šest hodinách od příjezdu do Curychu se ocitáme v překrásném městečku Martigny. Pár kilometrů do Francie, pár kilometrů do Itálie a ze všech stran na nás vyzývavě shlížejí nádherné hory.

Kde tábořil Napoleon a cvičí se bernardýni

Na základě doporučení místních míříme do vesničky Bourg-St-Pierre. Nádherné místo, vzdálené asi 20 km od hranic s Itálií. Vystupujeme z auta a navzdory tomu, že vesnička je posazena pouze v 1 600 m n. m., zůstáváme přikováni k zemi bez dechu.

Jasná obloha, krávy a ovce se pasou na zelených loukách, do kterých však už na konci září přidává své barvy i přicházející podzim. V místě jediného kempu, který ve vesničce je, údajně tábořil Napoleon Bonaparte před vítězstvím v bitvě u Marenga.

Bourg St-Pierre představuje výborný výchozí bod pro mnoho překrásných treků. Jeden z nich směřuje přes hřebeny hor k průsmyku Col du Grand St-Bernard. Toto místo se později proslavilo výcvikem záchranářských psů, kterým říkali Saint Bernard, bernardýn. Bernardýni jsou v tomto místě dodnes cvičeni a můžete je tam spatřit, jak skotačí na zelených stráních.

Výstup na Cabane Valsorey (3 030 m) z Bourg-St-Pierre

Stopem k úpatí Mont Blanc

Pouhou hodinu cesty z Bourg St-Pierre leží městečko Chamonix a kousek za ním malebná vesnička Les Houches. Chcete-li se podívat zblízka na masiv Mont Blancu, neexistuje snad lepší místo, kde začít. I z těchto míst vede spousta treků s výhledy na Mont Blanc nebo ledovce, které ho obklopují.

Můžu doporučit výstup na Nid d'Aigle, který začíná v Les Houches. Stačí vyjet lanovkou na úroveň 1 800 m n. m. a odtud dvě hodiny stoupat po dobře značené a upravené stezce do výšky asi 2 300 m n. m. Celou cestu se přitom můžete kochat pohledem na ledovec Aiquille du Gouter, střežící svou strmou stěnou Mont Blanc.

Výstup na Nid d'Aigle. Během výstupu se můžete kochat nádhernými výhledy na ledovce střežící Mont Blanc. Jezero Daubensee, přechod Bernských Alp z Leukerbadu do Kanderstegu

Kde zemřel Sherlock Holmes

Leukerbad je jedním z nejpůsobivějších míst, které jsem dosud viděl. Nejen proto je považováno za bernskou klasiku. Literární postava Sherlock Holmes, geniální detektiv, byl svého času natolik populárním hrdinou, že se ho jeho autor, sir Arthur Conan Doyle, rozhodl zabít. Závěrečný souboj o život svedl Holmes s profesorem Moriartym v příběhu nazvaném Poslední případ Sherlocka Holmese nedaleko vysokohorského sedla Gemmipass. Ideálním výchozím místem pro výstup do tohoto sedla je právě Leukerbad (1 411 m n. m.).

Městečko je známé především termálními prameny, díky nimž proslulo už v antických dobách. Prameny, které vytékají z útrob okolních skal, plní každý den soukromá i veřejná koupaliště 3,9 miliony litrů termální vody teplé 51 °C. Mimochodem, do Leukerbadu zavítali ve své době např. Johann Wolfgang Goethe, Guy de Maupassant či Mark Twain.

Skály nad Leukerbadem Mezi zvířaty, přechod Bernských Alp z Leukerbadu do Kanderstegu

Při pohledu do chmurných a drsných tváří skal tyčících se nad Leukerbadem očima jen bezradně hledáte, kudy by mohla vést cesta. Navzdory tomu, že sedlo Gemmipass vypadá nedobytně, stezky vedoucí k němu jsou dobře upravené a značené a k výstupu není potřeba žádné technické vybavení. Ukazatel ve vesnici slibuje, že k cíli se dostanete za dvě hodiny, během nichž překonáte převýšení zhruba 900 metrů.

K vrcholu vás poženou překrásné výhledy na vrcholy Walliských Alp, které jsou s každým krokem, s každým překonaným metrem výstupu, ještě působivější. Vlídná tvář zasněžených Walliských vrcholků krásně kontrastuje s majestátní povahou skal, podél kterých stoupáte. Do sedla Gemmipass se můžete dostat i lanovkou přímo z Leukerbadu. Jedna cesta vyjde zhruba na 21 švýcarských franků, což je asi 425 korun.

Pohled na Walliské Alpy ze sedla Gemmipass

I ve Švýcarsku se dá nakoupit poměrně levně

Ceny potravin ve Švýcarsku se hodně liší podle místa nákupu. Nejlevnější jsou řetězce MIGROS a COOP. Kempy jsou poměrně levné a nabízejí skvělé sociální vybavení. Kempování ve volné přírodě je velmi důsledně hlídáno a přísně trestáno. Lidé jsou však skutečně milí a často není problém se s někým domluvit a kempovat u něj na pozemku zadarmo.

Některé hotely bývají drahé i pro samotné Švýcary. V nejlevnějším hotelu, který jsem ve Švýcarsku viděl, účtovali 80 CHF (asi 1 680 Kč) pro dvě osoby na noc. Většinou se však ceny pohybovaly kolem 150 franků.

Kolik co stojí (kurz je cca 20,6 koruny za 1 švýcarský frank) Chléb, ks 1,50 CHF Mléko, 1l 1,50 CHF Pivo, 0.5l 0,80 CHF Máslo, 250g 3.40 CHF Čokoláda, ks od 1 CHF Sýr, 400g 3,40 CHF Pohlednice, ks 0,50 CHF Známka, ks 1,30 CHF Benzin/nafra, 1l 1,90/2 CHF Kemp, 2 osoby + stan/noc 25–35 CHF Lanovka, osoba 20 CHF

Ve Francii je jedním z nejlevnějších řetězců Carrefour, kde ceny potravin vycházejí prakticky stejně jako u nás. Kempy ve Francii přijdou dvě osoby se stanem na 11 až 15 eur za noc a lanovky ve Francii stojí kolem 11 eur.

Z Prahy do Švýcarska jezdí pravidelná autobusová linka a zpáteční jízdenka přijde na necelé 2 000 korun. Když seženete akční jízdenku, může jít cena i pod 1 000 korun.

Pokud tedy stopujete a vystačíte si s krosnou naplněnou instantními těstovinami, můžete si užít týden plný nezapomenutelných zážitků a zaplatit za něj pouze 5 000 korun. A když si stopování zamilujete, čeká na vás po celé Evropě spousta krásných míst, jako je Norsko, Island apod.