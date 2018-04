Nejlevnější Švýcarsko. Lyžování a skvělé nákupy v bezcelním ráji

Je to malý zeměpisný paradox. Přestože údolí Samnaun je již po celá staletí součástí Švýcarska, jeho obyvatelé jezdí do zbytku své vlasti přes Rakousko. Díky tomuto malému zádrhelu tu ovšem mají všechno zboží výrazně levnější. V zapomenutém údolí, které je vysokými zasněženými štíty odříznuté od zbytku světa, leží vlastně jen několik malých vesniček a jedno lyžařské středisko. Díky komorní atmosféře je pobyt v Samnaunu velmi přívětivý a poklidný, zvláště ve srovnání s vyhlášenými lyžařskými centry jako je Davos či sv. Mořic, kde je již tradičně hodně plno a sv. Mořic pak patří pro Čechy k nejnákladnějším švýcarským střediskům.

Zrození bezcelní zóny

Ale pojďme k tomu, co Samnaun proslavilo široko daleko. V zimním středisku totiž funguje bezcelní zóna. Není to však žádné falešné lákadlo, které by si zdejší obchodníci vymysleli na turisty. Zrušení cla v tomto údolí má historický kontext. Místní sedláci totiž od podzimu do jara museli nakupovat veškeré zboží v Rakousku a když v 19. století zavedlo Švýcarsko clo, život v údolí se okamžitě prodražil. A tak místní požádali švýcarskou vládu, aby jim placení cla odpustila a protože ta nečekaně souhlasila, vzniklo zde jediné bezcelní území v celém Švýcarsku. Levnější zboží sloužilo desítky let jen místním farmářům, ovšem situace se změnila na konci minulého století.

Oproti Davosu či Sv. Mořici zde vládne klidná, téměř rodinná atmosféra.

Kolik člověk ušetří

Když v Samnaunu vzniklo lyžařské středisko, vyrostly zde vedle nových hotelů také bezcelní obchody s nekonečnou nabídkou značkového zboží za bezkonkurenční ceny. A to dokonce i ve srovnání s prodejem na letištích.

Na několika příkladech vám ukážeme, o jak velké rozdíly se jedná. Tak například litrová láhev vyhlášené skotské dvanáctileté single malt whisky Balvenie DoubleWood zde stojí 37 švýcarských franků, což je zhruba 750 korun, zatímco na curyšském letišti stojí 52 franků, tedy 1 050 korun. Nebo parfém Armani black code v 50mililitrovém balení stojí v Samnaunu 50 franků, tedy zhruba 1 000 korun, ovšem na letišti za něj zaplatíte 80 franků, tedy 1 600 korun.

Hlavní nákupní třída v Samnaunu: tady je nejlevněji v celém Švýcarsku.

Pozor na celníky

A další ceny v porovnání s naším trhem: tak třeba litrové Campari zde stojí 260 korun a pravé šampaňské Pommery 550 korun. Stejné šampaňské třeba na pražském Smíchově nabízejí za 890 korun a Campari se u nás pohybuje v cenách kolem 420 korun za litr.

Stejně výhodné jsou v Samnaunu i nákupy šperků či hodinek. Obchodně založené jedince však upozorňujeme, že ze Samnaunu není možné vyvážet větší množství zboží, neboť nákupy jsou umožněné jen v omezeném množství pro osobní potřebu, což kontrolují na příjezdových silnicích do údolí švýcarští celníci. Bez problémů si můžete vyvézt například litr tvrdého alkoholu a dva litry vína.

Benzin z jiného světa

A výrazně levnější je v údolí také benzin: v době, kdy stál litr naturalu v Česku kolem 36 korun, zde se prodával za neuvěřitelných 29 korun. Výhodnější tady nejsou jen samotné nákupy, i ubytování a permanentky patří k těm levnějším v porovnání s některými jinými částmi Švýcarska: tři noci v hotelu se snídaní včetně dvoudenního skipasu se tu dají pořídit v tom nejlevnějším hotelu již v ceně kolem 3 800 korun za osobu, šestidenní permanentka pak vyjde na 266 CHF (5 300 korun), leden a duben 240 CHF (4 800 Kč). (Je pravda, že na některých místech Švýcarska si zalyžujete i levněji, např. v nedalekém Scuolu, ale to je opravdu malá, komorní oblast).

V restauraci La Grotta můžete vyzkoušet typickou švýcarskou specialitu raclette. Velmi oblíbenou restaurací je starobylý podnik Schmuggleralm, kam se chodí nejen na svařené víno po lyžování, ale také na velmi chutné večeře. Vzdálenost od Prahy autem je sedm hodin jízdy.

, který nabízí kromě krásného bazénu designový wellness areál se saunami a vířivkami, jedna je např. ukrytá v podzemí v umělé jeskyni (www.hotelchasamontana.ch). V restauraci La Grotta můžete vyzkoušet typickou švýcarskou specialitu raclette. Velmi oblíbenou restaurací je starobylý podnik Schmuggleralm, kam se chodí nejen na svařené víno po lyžování, ale také na velmi chutné večeře.

můžete vyzkoušet typickou švýcarskou specialitu raclette. Velmi oblíbenou restaurací je starobylý podnik Schmuggleralm, kam se chodí nejen na svařené víno po lyžování, ale také na velmi chutné večeře. Vzdálenost od Prahy autem je sedm hodin jízdy.

Nejde přitom o žádné malé středisko. Lyžařský areál v Samnaunu je celkem rozsáhlý, neboť zdejší sjezdovky jsou propojené se sousedním rakouským střediskem Ischgl, díky čemuž lyžařům slouží přes 238 kilometrů tratí, rozložených ve výšce od 2 900 do 1 800 metrů. A samozřejmě vše za jednu permanentku.

Lyžování při úplňku

Chloubou lyžařského areálu Silvretta Skiarena je netradiční dvoupatrová lanovka, které se říká s odkazem na slavné londýnské autobusy doubledecker. Celé středisko je navíc budováno jako sportovní, proto tady najdete jen málo lehkých sjezdovek a téměř sem nejezdí rodiny s dětmi, což ocení především milovníci pořádného sportovního lyžování.

Ostatně nejdelší sjezdovka měří úctyhodných jedenáct kilometrů a jednou měsíčně, při úplňku, se zde pořádá unikátní noční "full moon" lyžování, které začíná v sedm večer a nabízí nečekaně intenzivní adrenalinový zážitek. Netradiční zážitek vám hory i samotné lyžování představí v úplně jiném světle. Za večerní lyžování zaplatí dospělí 400 a děti 200 korun.