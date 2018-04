Extrémní sucho a úbytek ledovců mění turismus ve švýcarských horách

Dvě desítky sledovaných ledovců v alpské konfederaci ztratily celkem tři procenta svého objemu, tedy zhruba 1,5 miliardy kubických metrů. S vodou, která ve daném období z ledovců odtála, by mohla každá švýcarská domácnost naplnit 25 metrů dlouhý bazén, uvedli vědci.

Úbytek ledu byl letos v létě dokonce větší než v roce 2015, kdy Švýcarsko postihla vlna veder. Více objemu než v aktuálně sledovaném období ledovce ztratily už jen v roce 2003.

Důvodem zmenšení ledovců byla podle vědců krátká zima chudá na sněhové srážky. Prosinec loňského roku patřil k nejsušším od počátku meteorologických měření ve Švýcarsku před 150 lety. Na kondici ledovců se podepsaly také teplé měsíce červenec a srpen.

O led přišly ledovce po celém Švýcarsku, nejhůře na tom jsou ty v kantonech Bern a Wallis, například Tsanfleuron. Naopak menší úbytky zaznamenaly ledovce v Gotthardském masivu.

Tání ledovců v minulosti vrhlo nové světlo na nejednu záhadu. Právě díky tání Tsanfleuronu se v červenci podařilo po 75 letech najít zachovalá těla pohřešovaného manželského páru Marcelina a Francine Dumoulinových (psali jsme: Ve Švýcarsku našli v ledovci těla páru pohřešovaného od roku 1942). V srpnu tající ledovec Hohlaub vydal tělo německého turisty pohřešovaného od roku 1987.

Investice do léta

Tání ledovců má pochopitelně i velký vliv na turismus. „Letošní rok byl sice extrémní, jedná se ale o trvalý trend posledních let a Švýcaři se na něj připravují,“ říká Alena Koukalová z turistické centrály Switzerland Tourism.

Rhonský ledovec, Švýcarsko (14. července 2015)

Nejvíce ohrožené je samotné lyžování na ledovci. „V současnosti jsou již jen dvě místa, kde se na ledovci v létě ve Švýcarsku lyžuje, v Saas Fee a v Zermattu. Oteplování a také pozdější nástup zimy má ale i další dopady na zimní střediska. Například už nedochází k budování nové lyžařské infrastruktury pod výškou 1 600 m n.m,“ upozorňuje Koukalová.

V níže položených střediscích se tak více zaměřují na aktivity, u kterých není potřeba budovat složitou infrastrukturu.

„Téměř všude se už dnes chlubí značenými trasami pro sněžnice nebo udržovanými zimními stezkami pro pěší. Tím, že začne zima později, se lyžařská sezóna zkracuje, sníh sice vydrží až do počátku května a některá střediska zůstávají až do té doby v provozu, ale mnoho sportovců s prvním sluníčkem přesedlá z lyží na kolo. Více se tedy investuje do letních aktivit v horách, hojně se budují trasy pro horská kola, ale i via ferraty a visuté mosty na trasách pro pěší turisty,“ doplňuje Koukalová.

Budoucnost bez ledovců

Tání ledovců je podle vědců nezvratnou záležitostí. Švýcarský list Tages Anzeiger letos s odvoláním na vědce uvedl, že většina z přibližně 1 500 švýcarských ledovců do konce století roztaje. A zabránit tomu už nemůže ani případné okamžité ukončení produkce skleníkových plynů.

„Zpomalování globálního oteplování přišlo pro švýcarské ledovce příliš pozdě,“ prohlásil letos v srpnu Matthias Huss z technické vysoké školy v Curychu.