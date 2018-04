Senzační Švýcarsko: pět úžasných míst, která rozhodně musíte vidět

Možná nepatří mezi nejtypičtější letní destinace, ani mezi ty nejlevnější. Švýcarsko vám ale nabídne na týden stejně jako na měsíční dovolenou bohatý program, který uspokojí i ty nejnáročnější cestovatele. Zveme vás na exkurzi po jeho hlavních trumfech.

1. Katedrála v St. Gallen

Kdybyste si měli v celém Švýcarsku vybrat jedinou katedrálu, kterou navštívíte, rozhodně se vydejte do St. Gallenu. Město v severovýchodním Švýcarsku, které dostalo své jméno po mnichovi Gallenovi, má poklidnou atmosféru a jeho centrum je nevelké.

V podstatě každá z úzkých uliček vás tak dovede k velkému prostranství, na kterém se vypíná proslulá katedrála zanesená dokonce do seznamu UNESCO. Objevíte ji v těsném sousedství knihovny ze šestnáctého století, která je jednou z nejstarších a největších na světě.

Návštěva barokní katedrály je zdarma.

Původně v těchto místech stála poustevna, v osmém století ji vystřídal klášter a právě v něm sepisovali mniši některé z velmi cenných rukopisů, které můžete dnes v knihovně obdivovat. Je zde přes sto padesát tisíc knih, ale očím návštěvníků je jich obvykle vystaveno "jen" přibližně třicet tisíc.

I přesto jde ale o zážitek mimořádně působivý. Zatímco za prohlídku knihovny opatství zaplatíte deset švýcarských franků, působivost sousední barokní katedrály si můžete vychutnat zdarma. Tmavě zelené stropní fresky dodávají jejímu interiéru velmi netradiční a ojedinělou atmosféru.

2. Průsmyk Passo dello Stelvio

Pokud vyrážíte do Švýcarska na motorce, nebo si s sebou vezete kola (a vaše tělesná kondice vás řadí mezi velmi pokročilé cyklisty), je pro vás Passo dello Stelvio naprostou nutností. Návštěvy ale nebudete zcela jistě litovat ani v případě, že sedíte za volantem auta.

Důsledně vzato leží tento alpský průsmyk na území Itálie, ale z jedné strany jeho svahy spadají již do Švýcarska. Jakmile minete závoru, která vjezd do "passu" uzavírá v zimním období (otevřený je pouze od 1. června do 31. října), okamžitě pochopíte, proč je tato silnice rájem pro cyklisty i motorkáře a proč je po Stelviu pojmenovaný dokonce i jeden model motocyklu Guzzi.

Téměř padesát zatáček vás dovede do 2 756 metrů nad moře, kde se i v létě pohybuje teplota kolem nuly a leží tady zbytky sněhové pokrývky (bude se vám tudíž hodit teplé oblečení).

Na vrcholu se můžete občerstvit v některém z četných stánků, dát si tradiční "wurst" se zelím nebo, pokud neřídíte, Glühwein. Případně si můžete koupit ještě některý z nevkusných suvenýrů, jejichž všudypřítomným zástupcem je plyšový bobr v pumpkách s turistickou holí.

3. Vodopády a středověké městečko

V průvodcích se dočtete, že Stein am Rhein na severu Švýcarska je jako vystřižené z pohádek Hanse Christiana Andersena. Teprve když jej ale skutečně navštívíte (ideální je přijet sem až v pozdním odpoledni, kdy opadnou nájezdy turistických autobusů), pochopíte, že výstižnější přirovnání byste jen stěží našli.

Naprosto fascinující náměstí, tvořené hrázděnými domy s barevnými freskami, je považováno za nejkrásnější v celém Švýcarsku. Až vás unaví brouzdání křivolakými a až kýčovitě krásnými uličkami nebo kolem řeky, můžete se usadit na zahrádce některé z četných restaurací a kochat se výjevy na domovních štítech.

Rýnský vodopád

Jen několik kilometrů od pohádkového městečka najdete potom další z divů Švýcarska, a totiž Rheinfall neboli Rýnský vodopád. Jde o nejmohutnější vodopád v Evropě, kterým za sekundu proteče 600 metrů krychlových vody. Pokud se chcete dostat do těsné blízkosti hřmící vodní masy, připravte si pět franků.

Za tuto cenu si můžete projít kaskádu nejrůznějších vyhlídek a teras, které vám nabídnou pohled na vodopády z rozmanitých úhlů. Pokud se však toužíte dostat na skálu, která ční uprostřed sto padesát metrů širokého proudu, musíte si připlatit za plavbu lodí, která vás ke skalní vyhlídce přeplaví.

4. Luzern, město mostů

I kdyby vás všechna švýcarská města zklamala, Luzern vám všechno mnohonásobně vynahradí. Procházením se po zdejším historickém centru můžete bez problémů strávit celý den a stále se budete mít na co dívat.

Legendární a charakteristické pro Luzern jsou především kryté dřevěné mosty, v létě pokryté záplavou květin. Pocházejí ze čtrnáctého a patnáctého století a turisté z celého světa za nimi jezdí zejména pro jejich trojúhelníkové malby pod střechou.

Ačkoli jeden z nich téměř úplně zničil požár v devadesátých letech, podařilo se most znovu vystavět do původní podoby a zachránit třicet originálních maleb.

Při procházce Luzernem určitě nevynechejte ani návštěvu františkánského a jezuitského kostela, který je nejstarším barokním kostelem ve Švýcarsku. Jedinečný pohled na střechy Luzernu a hory v pozadí se vám otevře z městských hradeb, kam je vstup zdarma.

5. Jungfrau, esence hor

Navštívit Švýcarsko a nestrávit alespoň pár dnů v horách je prakticky nemyslitelné. Oblast Jungfrau je jedinečná pro zimní pobyt na lyžích i pro letní pěší turistiku. Ideální základnou je například vesnice Lauterbrunnen. Kromě toho, že v jejím okolí začíná množství tras pro túry, sama poloha vesnice je zcela úchvatná.

Najdete ji na dně údolí sevřeného horskými masivy. Na dohled jsou fascinující Staubbašské vodopády (Staubbachfälle), soustava pramínků padajících z vysoké skály. Ale skutečně výjimečnou atrakcí této oblasti je vodopád Trümmelbachfälle.

Dvacet tisíc litrů vody za vteřinu se řítí nitrem hory a vytváří víc než majestátní úkaz. Vodopád je napájen z ledovců a sněžných polí, můžete si jej prohlédnout z deseti různých výškových stupňů a za vstup zaplatíte jedenáct franků.

