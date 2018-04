Švýcarsko chce novou 4tisícovku. „Malý Matterhorn“ povyroste

Autorem projektu za sto milionů eur je místní architekt Heinz Julen. "Malý Matterhorn bude vrcholem snů lidí, kteří tu zažijí vskutku novou duchovní dimenzi,“ řekl listu Die Welt am Sonntag Heinz Julen, který by chtěl mít nahoře i malý hotel pro padesát hostů. Zatím pro tuto ideu hledá investora.

Paradoxně právě Julen prý kdysi navrhl, aby byl Matterhorn vyhozen do povětří, protože lidé žijící v jeho stínu propadají letargii.

To mu také nemohou zapomenout místní horské asociace a ochránci přírody, kteří nejsou z projektu nikterak nadšení a volají po jeho zastavení. "Je to blud o originalitě, touha pro gigantismu,“ odmítá stavbu pyramidy Raimund Rodewald, šéf Švýcarské nadace pro ochranu přírody. "Za pár let to přestane lidi bavit, budou hledat jiné povyražení a na hoře to zanechá nesmazatelnou jizvu.“

"Už nyní je to nejvýše položené turistické místo v Evropě, a tak nejde o dosud nedotčenou horu. Naším záměrem je udělat ji ještě atraktivnější,“ reaguje na výtky Luggen s tím, že "švýcarská Eiffelova věž“ bude stoprocentně energeticky úsporná.

Kritici však rozladěně upozorňují, že Klein Matterhorn je jen součástí nežádoucího trendu podle nich podobných utopických projektů v Davosu, Laxeralpu a v Arose. Mluví se o vznikající "alpské metropoli“.