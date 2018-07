Na Hoře Pravdy leží botanický zázrak: jediná čajová plantáž v Evropě

Přestože na plantáži rostou skoro dva tisíce čajových stromků, není sklizeň příliš velká. Sklízí se jen jednou ročně a výsledné množství čaje by se vám vešlo do větší dózy. Je ho totiž pouhý jeden kilogram. Přesto je čajová sklizeň velkou událostí, na kterou přilétá i zkušený japonský čajový mistr. Ten pak místní čajové nadšence učí, jak ručně rolovat nasbírané čajové lístky tak, aby z nich vznikl ten nejlepší čaj.

Čajová plantáž je vytvořená ve stylu japonské zenové zahrady.

Duchovním otcem čajové plantáže je Peter Oppliger, velký znalec a milovník čaje, který se sám nazývá čajovým filozofem. Ale samotnou plantáž a exkurze do světa čajové kultury má dnes na starost Tobias Denzler. Sympatický muž strávil spousty let v Asii, například v tajemném Bhútánu. A po návratu do Švýcarska se rozhodl, že se bude naplno věnovat své životní lásce v podobě čaje. Vedle čajové plantáže stojí klasický japonský „Tea House“, který je srdcem zdejší čajové základny. A právě zde Tobias Denzler pořádá čajové degustace, vede čajové obřady, přednáší o čajové kultuře a také prodává prémiové čaje z Číny a Japonska.

Svět bez starostí

„Čajové stromky u nás rostou mnohem pomaleji než třeba v Japonsku nebo v Indii, ale daří se jim poměrně dobře. V zimě sice máme občas sníh, ale nikdy zde nijak víc nemrzne,“ popisuje Tobias Denzler příjemné klima „italského“ kantonu Ticino. Působivou čajovou zahradu vytvořil se svými přáteli v duchu japonských zenových zahrad, včetně symbolické brány. „Když bránou projdete, vstoupíte do jiného světa, kde zapomenete na běžné denní starosti. Šálek zeleného japonského čaje v našem zenovém pavilonu pak nabízí skvělou formu relaxace,“ vysvětluje Tobias.

„Nejvíce mě překvapuje věčná otázka návštěvníků, zda pěstujeme čaj černý nebo zelený. To by měl přece každý vědět, že čaj je jenom jeden, všechny známé kategorie, které pijeme, tedy bílý, žlutý, zelený nebo černý čaj, vznikají až způsobem zpracování čajových lístků po sklizni,“ vysvětluje Tobias, který pro návštěvníky plantáže připravuje také čajové degustace. Při nich mohou zájemci vedle sebe ochutnat šest různých druhů čaje. Vedle výše uvedených ještě čaj Oolong, který stojí mezi zeleným a černým čajem, a pak také chuťově nejvýraznější čaj Pu-erh, kdy čajové listy procházejí dvojitou fermentací.

Louhovaný za studena

Přestože největší návštěvnost čajové plantáže je na jaře a na podzim (od března do října je zde otevřeno každý den), Tobias láká hosty také k návštěvě v době od listopadu do ledna, kdy čajové stromy kvetou. Naopak v létě svým hostům představuje „novinku“ v podobě „cold brew“, tedy čaje, který se nezalévá horkou vodou, ale naopak studenou a nechává se louhovat celou noc. Jeho chuť je velmi jemná a osvěžující. A současně jim doporučuje seznámit se se slavnou historií kopce Monte Verita, který před sto lety přitahoval pozornost celé Evropy.



Kopec nad Asconou má slavnou historii. Před sto lety se zde usídlila vlivná komunita hledačů alternativního života.

Jeho přezdívka totiž zní: „Místo, kde se vaše mysl může dotýkat nebes!“

Vše začalo před více než sto lety, konkrétně roku 1900, kdy se hora nad Asconou stala domovem skupiny hledačů alternativního života pocházejících z různých koutů Evropy, od Belgie až po Rumunsko a Černou Horu. Pracovali na zahradě a polích, aby si vyrobili vlastní, výhradně veganské jídlo, a nebyli tak závislí na okolním světě. Žili v jednoduchých pokojích a věnovali se vedle práce na zahradě také tehdy odvážným formám relaxace: tanci, nudismu, plavání či opalování.

Republika bezdomovců

Svou základnu nad prosluněnou Asconou pojmenovali Republikou bezdomovců. Základem jejich filozofie byla snaha o propojení idejí křesťanství a komunismu, přičemž současně chtěli dosáhnout plné emancipace žen a vnitřní jednoty těla a duše. Komunita brzy přitáhla pozornost mnoha filozofů, umělců, revolucionářů či anarchistů z celé Evropy. Ze slavných osobností, které se na kopci objevily, můžeme jmenovat třeba Lenina či Trockého, spisovatele Hermanna Hesse i slavnou americkou tanečnici Isadoru Duncanovou. Hlavní bohémské období „komunity“ trvalo do roku 1920, kdy odjel zakladatel společenství do Brazílie a sídlo na Monte Verita se začalo postupně rozpadat.

Pro úplnost ještě doplňme, že slavná čajová plantáž funguje i na Azorských ostrovech, které jako autonomní součást Portugalska patří také k Evropě. Jmenuje se Gorreana a byla založena již roku 1883.