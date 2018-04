Panoramata, jaká hned tak neuvidíte. Engadin, nám nejbližší Švýcarsko

Může se hodit Doprava Trasa autem z Prahy přes Rozvadov, Mnichov, Innsbruck do Scuolu měří 670 km a ujedete ji za 6,5 hodiny. Variantou je jet přes Fernpass, kudy ujedete jen 600 km za přibližně stejnou dobu - ušetříte tak za rakouskou dálniční známku, ale zdrží vás průjezd Mnichovem.

Pro přejezdy v místě můžete využít auto nebo místní dopravu. Pro delší pobyty se vyplatí pořídit si některou variantu švýcarských slevových pasů na vlaky a autobusy – viz http://mojesvycarsko.com/clanek/386-sts-swiss-travel-system

CENY

Pokud se ubytujete v apartmánu s možností vaření, nevyjde vás dovolená ve Švýcarsku draho. Děti mají ve Švýcarsku většinu služeb s výraznou slevou nebo dokonce zdarma, výhodné jsou nejrůznější slevové pasy či balíčky služeb. V mnoha místech jsou pro ubytované určité služby zdarma (lanovky, vstupy do koupališť, na hrady, apod.). Oproti nám je dražší většina služeb - restaurace, lanovky, apod. Ubytování

Týdenní pronájem apartmánu se dvěma oddělenými ložnicemi seženete za cenu od 10 000 Kč (a nebudete navíc doplácet za spotřebovanou elektřinu, jak je takovým "hezkým zvykem" v našich krajích...). Jinak ve Scuolu a okolí si vybere každý – od luxusních lázeňských hotelů až po levné ubytování v soukromí. My jsme využili prostorný apartmán v sousední obci Vulpera s koupalištěm v těsném sousedství - http://www.feriencenter.ch

Týdenní pronájem apartmánu se dvěma oddělenými ložnicemi seženete za cenu od 10 000 Kč (a nebudete navíc doplácet za spotřebovanou elektřinu, jak je takovým "hezkým zvykem" v našich krajích...). Jinak ve Scuolu a okolí si vybere každý – od luxusních lázeňských hotelů až po levné ubytování v soukromí. My jsme využili prostorný apartmán v sousední obci Vulpera s koupalištěm v těsném sousedství - http://www.feriencenter.ch Jízdenky na vlak

Obyčejná jednosměrná jízdenka Scuol - St. Moritz (cca 60 km) stojí 13,5 CHF. Swiss Flexi pass na 3 dny stojí 260 CHF pro dospělého, rodina s dětmi do 10 let platí jen za dospělé.

Obyčejná jednosměrná jízdenka Scuol - St. Moritz (cca 60 km) stojí 13,5 CHF. Swiss Flexi pass na 3 dny stojí 260 CHF pro dospělého, rodina s dětmi do 10 let platí jen za dospělé. Lanovka

Motta Naluns ve Scuolu: 16 CHF

Motta Naluns ve Scuolu: 16 CHF Ceny potravin v supermarketech jsou na srovnatelné úrovni s ČR:

Chleba 1kg - 2CHF

Mléko plnotučné 1l - 1,60 CHF

Ovocný jogurt 200g - 0,6 CHF

Voda 1,5 l - 1CHF

Pivo v plechovce 0,5 l - 0,8 CHF

Jídlo v restauraci: od 15 CHF

Káva - 3,5 CHF

Parkování: 1CHF/hodina, 5 CHF/den

Benzin Natural 95 - 1,85 CHF

Užitečné weby www.graubuenden.ch – kompletní informace o regionu Graubünden včetně nabídky ubytování. Stránky mají i českou verzi.

Detailní informace o letních aktivitách v oblasti Engadin Scuol Samnaun: http://www.engadin.com

Stránky Swiss national park: www.nationalpark.ch

Kompletní stránky o Švýcarsku v češtině: www.mojesvycarsko.com

Předpověď počasí: www.meteoswiss.ch

Jízdní řády vlaků a autobusů: www.sbb.ch