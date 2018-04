Švýcarské železnice a vlaky: o čem si Češi mohou nechat zdát...

Pořiďte si jízdenku na lokomotivu. Co vás čeká?

Muž, který mě očekává na peroně, mi podává oranžovou vestu s logem Švýcarských spolkových drah. Bez ní do vlaku nesmím nastoupit. Budu totiž pasažérem na lokomotivě. Očima strojvůdce poznám jednu z nejkrásnějších švýcarských tratí, legendární Gotthardskou dráhu, jež loni oslavila 125. narozeniny. Mísilo se ve mně nadšení s obavami. Drážní úředníci mě varovali, že ačkoli mě svezou rádi, jinak než italsky si se strojvůdcem cestou z německy mluvícího Arth-Goldau do italsky hovořící Bellinzony určitě nepopovídám. Přičemž moje znalosti italštiny začínají a končí vlakovým hlášením "pressima fermata" čili "příští zastávka". V kokpitu stařičkého stroje se stříbřitým helvetským křížem na přídi mě však strojvůdce Vincenzo nadšeně vítá směsicí italštiny a školní angličtiny. Nějak se tedy domluvíme. Na stanovišti se vezeme tři - zbývající do party je osobní průvodce, bez něhož vás do mašiny nepustí. Jelikož strojvůdce má za jízdy podle předpisů zakázáno mluvit, snažím se obracet se svými dotazy na průvodce Alessandra. Bodrý Ital za řídicím pultem se však nezdráhá hovořit, naopak. Český pasažér je pro něj očividně příjemným zpestřením desetihodinové pracovní šichty, během níž tuhle trať projede dvakrát v každém směru. Vzhůru do Alp, šplháme na Gotthard Vincenzo vychvaluje takřka čtyřicet let starou mašinu a zároveň vtipkuje: "Tenhle stroj je spolehlivý. A vlastně i docela moderní - dali mi sem klimatizaci. Jede až sto čtyřicet - koukej. Má sice slabší světla, ale kdyby něco, stejně ten vlak neubrzdíš. No, nemuselo by se na trati motat tolik lidí, pořád se tady něco opravuje." Dojde i na pochvalu Prahy, jeho oblíbeného výletního místa. Jak šplháme krátkými točitými tunely k šestnáctikilometrovému Gotthardu, blíží se vrchol trasy: zlom leží zhruba uprostřed rovného dvojkolejného tunelu. Vlak tady hluboko uvnitř Alp uhání rychlostí 125 km/h, ale jak se tunel svažuje k "italskému" konci, náhle začínáme brzdit. "Na konci je totiž zatáčka a radar. Musíme zpomalit, kdybych nebrzdil já, začne mašina brzdit sama," vysvětluje Vincenzo. Železnice má stoletý náskok před dálnicí Překonali jsme Alpy, z deště se sněhem na severních svazích je za jižním ústím tunelu rázem teplý slunný den. Dolů z hor do metropole "italského“ kantonu Ticino, Bellinzony, klesáme stálou rychlostí kolem 85 km/h díky obdivuhodnému systému tunelů a mostů - místy jsou vpředu pod námi vidět další dvě poschodí naší trati. Trasa, vystavěná už před 125 roky, dodnes velmi dobře slouží všem rychlíkům z Curychu do Milána, stejně jako nákladním vlakům. Dálniční mosty, které křižují trať, vedou k tunelu postavenému teprve v roce 1980. Vlaky tu měly 100 let náskok. A mají ho ve Švýcarsku, zdá se, dodnes. Hluboko pod námi už totiž vzniká další železniční tunel, bezmála šedesátikilometrový nový Gotthard pro rychlovlaky. Nejdelší tunel světa má být otevřen za 10 let.



P. S. Lístek ke strojvůdci do kabiny na gotthardskou železnici už švýcarské dráhy stáhly z nabídky, nicméně tuto jízdenku si můžete koupit za 850 franků na neméně zajímavou trať, úzkokolejku zvanou Zentralbahn z Luzernu přes průsmyk Brünig do Interlakenu, kterou po cestě úžasným švýcarským venkovem zpestřují i ozubnicové úseky.