Švýcarské Alpy: v obklíčení sněhu i v létě

Jak se tam dostat

Asi devítisetkilometrová cesta z Prahy autem přes Mnichov, Lindau, Curych a Luzern zabere 10 hodin, ve Švýcarsku musíte mít dálniční známku (za 900 korun). Do Curychu létají Swiss i ČSA.



Tipy na dovolenou

Výhodné je zakoupit si regionální program Sommer Safari, v němž jsou čtyři noclehy se snídaní, pětidenní volná vstupenka do muzeí a Tell Pass, což je volná jízdenka na vlaky a lodě v oblasti jezera Vierwaldstätter (zhruba na polovině tras platí pouze sleva 50 %). Pro jednu osobu stojí Sommer Safari od 374 franků (zhruba 7500 korun). Děti mají třetinovou slevu.