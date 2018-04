Švýcarská riviéra: hory, pláže, pohoda

Jak se tam dostat: Z Prahy trvá přibližně tisícikilometrová cesta autem přes Norimberk, Stuttgart, Heilbronn a Basilej okolo 11 hodin, letadlem se lze z Prahy dostat za hodinu do Curychu, pak vlakem za další tři hodiny k Ženevskému jezeru nebo letět až do Ženevy. Regionální pas za 150 franků (zhruba 3000 korun) umožňuje tři dny neomezeného cestování vlakem, lodí, autobusem či lanovkou a čtyři dny se slevou v této oblasti. Celošvýcarské předplatné Swiss Pas nabízí totéž na 4, 8, 15 nebo 30 dní.



Kde hledat další informace: www.lake-geneva-region.ch (turistické informace) www.backpacker.ch (levné noclehy) www.abenteuer-stroh.ch (spaní na seně) svycarsko.idnes.cz (turistický servis v češtině) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPY NA VÝLET - místa si prohlédněte ve fotogalerii ZDE



JET D'EAU V ŽENEVĚ

Symbolem Ženevy je bývalý vodárenský přetlakový ventil v místech, kde Ženevské jezero vytéká do řeky Rhôny. Udělat z toho turistickou atrakci byla revoluční myšlenka. Pět set litrů vody zde každou vteřinu ženou do výšky 140 metrů dvě elektrická čerpadla rychlostí 200 kilometrů za hodinu.



VĚZENÍ NA CHILLONU

Zdejší nejslavnější mučedník Francois de Bonivard, převor kláštera svatého Viktora v Ženevě, byl nucen v letech 1530 až 1536 živořit v podzemní kobce vytesané ve skále. A lord Byron, který svou návštěvu na hradě v roce 1816 zvěčnil podpisem" na sloupu žaláře, sepsal báseň o Vězni chillonském. Hrad proslavili ve svých dílech též Jean Jacques Rousseau, Alexander Dumas či Victor Hugo. Opevnění savojských hrabat na skalnatém ostrůvku v Ženevském jezeře mělo původně chránit cestu k průsmyku Velkého svatého Bernarda. Dnes se krčí pod ohromnou dálniční rampou, kterou na žádném oficiálním" obrázku neuvidíte.



KULTURA V MONTREUX

Honosné lázeňské středisko je dějištěm významných světových festivalů: televizního a především jazzového. S muzikanty u jezera není k hnutí, davy lidí se proplétají kolem sochy Freddieho Mercuryho a mezi trhovci se vším možným, připomíná to tu arabský bazar i s jeho nezaměnitelným odérem (na stáncích nechybějí vodní dýmky ­ šíši). Ale to vůbec neškodí. Jestli se celému kraji říká riviéra podle nějakého místa, tak vzorem muselo být Montreux. Najdete tu plno přepychových hotelů ve francouzském stylu, promenády i palmy. A je tu kupodivu teplo, i když všude okolo prší.



OLYMPIJSKÉ MUZEUM V LAUSANNE

Zní to honosně, ale nevkládejte do jeho návštěvy přehnané naděje. Jistě, mají tady galerii úplně všech pochodní, expozice je prošpikovaná moderní technikou. Vystavují tu i helsinskou tretru Emila Zátopka. Ale u památných mexických her chybí jakákoli zmínka o Věře Čáslavské (!) a místo vzpomínky na naganskou zlatou slávu českého hokeje tady vystavují podepsanou hokejku našeho bronzového týmu z Albertville... Tak snad potěší park se sportovními sochami a kaskádovitou fontánou na břehu jezera.



CHAPLIN VE VEVEY

S trochou štěstí tady potkáte Mistrovu dvaačtyřicetiletou dceru Annie, jež střídavě žije ve Vevey a ve Francii. Charlie Chaplin tu strávil posledních 25 let svého života. Zemřel v roce 1977 a byl zde i s chotí Oonou, která jej přežila o 15 let, pochován. Komikova socha je dominantou promenády na břehu jezera.