Švýcarská riviéra aneb odkud se řídí evropský fotbal

Vydáte-li se z města severovýchodním směrem (do Švýcarska jediným možným, kamkoli jinam se dostanete leda do Francie) po břehu jezera, máte dvě možnosti: uhánět po dálnici, nebo se pustit do zkoumání diplomatických "satelitních" městeček, posazených mezi vinicemi na slunných svazích nad vodou. Ideální je podniknout tenhle výlet na kole či in-line bruslích.

Odkud se řídí evropský fotbal

Přepychovými satelity se brzy propletete až do Nyonu, prvního většího sídla za Ženevou. Ve světě je Nyon známý jako "fotbalové ředitelství Evropy" - sídlí zde Evropská fotbalová asociace UEFA, jež řídí i celé letošní Euro. Kromě toho v Nyonu najdete jezerní muzeum, plné akvárií a modelů lodí.

Cesta vás po pár kilometrech dovede do Lausanne, jež je pro změnu "planetárním ředitelstvím sportu" - ve futuristické skleněné vile ve čtvrti Ouchy na břehu jezera sídlí Mezinárodní olympijský výbor, nedaleko přístavu najdete hypermoderní Olympijské muzeum.





Město samo je vystavěné převážně na terasách vysoko nad vodou, v parném létě vás však budou stejně ze všeho nejvíc zajímat vodní radovánky. A od toho jsou lausannské pláže. Jedny z nejlepších se spoustou slunce i stínu se rozprostírají přímo ve veřejném parku okolo sídla Olympijského výboru, další příjemné koupání najdete třeba poblíž místní univerzity. Kousek od centra, hned vedle přístavu, půjčují vodní šlapadla i motorové čluny.

Pokud se vydáte z Lausanne dál na východ, stále pojedete po břehu Ženevského jezera - jen jeho švýcarské pobřeží měří přes 100 kilometrů, další desítky kilometrů patří Francii. Pro zpestření můžete z Lausanne dál vyrazit místo kola, auta či vlaku parníkem a vystoupit v Montreux.

Zastávka v ráji celebrit

To lze nazvat švýcarským Monte Carlem nejen proto, že zde otevřeli první kasino v zemi. Luxus je všudypřítomný, stejně jako palmy a středomořské klima. A celebrity to zde přímo zbožňují . Za všechny jmenujme tu nejproslulejší: na sklonku života se tu usadil legendární zpěvák Freddie Mercury, jehož památku na promenádě dodnes připomíná socha - mimochodem dílo české sochařky Ireny Sedlecké.





A pokud vyrazíte z Montreux procházkou kolem jezera ještě dál od Ženevy, dojdete zhruba po 40 minutách na vodní hrad Chillon. Tady dávají ke vstupence dokonce česky tištěného průvodce. A to už jste na druhém konci jezera, a tak můžete vyrazit do hor nad ním. Například zubačkou z Montreux na vrchol Rochers-de-Naye, což je jakýsi dětský ráj s mongolskými jurtami pro nocování, který je v zimě švýcarským sídlem Santa Clause a v létě rájem svišťů.

A když už vám bude opravdu nesnesitelné horko, dojeďte autem či autobusem ještě o kousek dál, do průsmyku Pilllon poblíž Les Diablerets. Odtud jezdí lanovka do kraje věčného sněhu s parádními vyhlídkami na nejslavnější alpské štíty: Matterhorn, Eiger či Jungfrau.