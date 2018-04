Švýcaři vědí, jak cestovat pohodlně

Dokonce výjimečně povolí, aby i cizinec šel tou nejkratší cestou, přes koleje, i když několikajazyčný nápis upozorňuje, že tudy chodit je přísně zakázáno. Ostatně ví bezpečně, že stejně jako slunce ráno vyjde na oblohu, tak první vlak, který se na nádraží objeví, bude až ten do Brigu, přesně za pět minut. Cestovat po Švýcarsku vlakem je potěšení a jste v pohodě. Ani ten těžký kufr nemusíte vláčet z jednoho vlaku do druhého.

Když například letíte z Prahy do Curychu, Ženevy či Basileje a odtud pokračujete vlakem třeba do zapadlé vísky v Alpách, stačí použít takzvané služby Fly Rail Baggage. Za příplatek 20 švýcarských franků podáte zavazadlo v Praze a bude na vás čekat v té malé horské vísce uprostřed Švýcarska Člověka zvyklého na improvizaci to až zaskočí, že švýcarské služby jsou služby skutečně pro zákazníka a jsou propracované do detailu. A jsou spolehlivé.

Jen malý příklad: romantický bílomodrý vláček Centovalli Express jede ze Švýcarska do Švýcarska. Že je to divné? Není, jeho trasa totiž vede z jihošvýcarského Locarna a tam, kde se do mapy Švýcarska zařezává výběžek italského severu s divukrásnou přírodou vinic a subtropů, se najednou ocitnete v Itálii. V italské Domodossole, kde vlak bůhvíčím získal zpoždění, už bylo vidět jen koncová světla odjíždějícího spoje.

Po několika málo minutách čekání na peronu švýcarští železničáři vypravili z Domodossoly náhradní vlak směřující zpět do švýcarského Bernu. Mladá průvodčí neopomněla proběhnout všechna kupé a informovat v několika jazycích, že cestující bez problémů sáhnou všechny spoje, jako by seděli ve vlaku, který jim před nosem sjel. A držíte-li v rukou kouzelnou červenou knížečku Swiss Pass, má cestování Švýcarskem další půvab - nemusíte se starat, kde rychle a za kolik koupit jízdenku.

A nejenom v celé síti železniční dopravy, nýbrž i na místní dopravu v 36 městech, lodní linky po mnoha jezerech, a dokonce se můžete se Swiss Passem dostat zdarma žlutými poštovními autobusy i do té nejmenší vesnice vysoko v horách. U řady lanovek stačí jen ukázat červenou knížečku, a už se vznášíte vzhůru. U jiných dostanete se Swiss Passem výraznou slevu. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko se svou vysokou životní úrovní má i výrazně dražší služby, pro cestovatele s předem zakoupenou průkazkou se tato investice určitě vyplatí.

Například Swiss Pass platný na konkrétní čtyři dny pro 2. třídu přijde na 230 franků. Cestují-li více než dvě osoby, pak dostávají výraznou slevu. Je možné zakoupit si cestování i na 8, 15 či více dní. A pro rodiny je to ještě výhodnější - takzvaná Familienkarte umožňuje, že děti od 6 do 16 let v doprovodu alespoň jednoho z rodičů cestují vůbec zadarmo. A zvolíte-li si jiný druh průkazky, například Swiss Flexi Pass, můžete si v průběhu jednoho měsíce zvolit libovolně 3 až 9 dnů, kdy můžete jezdit bez omezení po celé síti. Například osmidenní jízdenka přijde na 400 švýcarských franků (ve druhé třídě, ale můžete zvolit i první - ta stojí 600). Tyto a další kombinované jízdenky se dají zakoupit u cestovní kanceláře Čedok, Na Příkopě 18, Praha či na všech větších nádražích ve Švýcarsku.



Může se hodit



Bližší informace naleznete také na internetové adrese www.myswitzerland.com, oficiálním serveru společnosti Schweiz Tourismus. Stejně tak další informace o Švýcarsku vám poskytne následující adresa: www.idnes.cz/svycarskedny.