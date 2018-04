Na alpském vrcholku se objevil půlměsíc. Jako protest proti křížům

Půlměsíc, který zdobí vrcholek 2 140 metrů vysoké hory Freiheit (česky Svoboda) v polokantonu Appenzell Innerrhoden, instaloval švýcarský umělec Christian Meier. Svým dílem chtěl prý protestovat proti „absurdním vrcholovým křížům“. Na těžko dostupný vrcholek dopravil půlměsíc vrtulník spolu se solárními panely, které zajišťují přísun energie pro jeho noční osvětlení.

Osmatřicetiletý Meier, který většinou žije v Pekingu, se podle švýcarského tisku hlásí k ateismu a svůj krok označil za protest proti zneužívání náboženských symbolů. „Vždy, když se vrátím (do Švýcarska), jdu do hor a vidím všude kolem sebe ty absurdní vrcholové kříže. Musel jsem prostě něco udělat,“ řekl.

Řada Švýcarů ale Meierův umělecký počin odsoudila. „Je to vrchol drzosti,“ řekl rádiu FM1 Today jeden z naštvaných turistů. Předseda kantonální vlády Roland Inauern uvedl, že takové divoké akce nehodlá tolerovat. Umělce prý již vyzval, aby dílo, které na vrcholek hory umístil bez povolení, do týdne odstranil. „Chtěl jsem provokovat a to se mi povedlo,“ reagoval na kritiku Meier.

Také v Bavorsku se v současnosti vede debata o patřičnosti vrcholových křížů. Rozhořela se poté, co na třech alpských vrcholcích kříže někdo uřezal.