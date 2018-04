Svítí, nesvítí? Prší, neprší? Fouká, nefouká?

Prospekty cestovních kanceláří navíc pějí o místním počasí téměř ódy. Mají však Homér a kanceláře pravdu?Většinou ano, ale i zde přicházejí dny, jež mohou nepřipraveného návštěvníka vyvést z míry.I tady totiž někdy prší, i zde bývá občas zataženo, stává se, že fouká silný vítr.Přesto se domnívat, že oblaka zakrývající sluníčko a kapky deště zde nikdy nikoho nepotkají, je bláhové.Jaké tedy na Kanárských ostrovech panuje počasí?Na Lanzarote a Fuerteventuře, dvou nejvýchodnějších ostrovech, je v průměru o tři stupně více než na na Gran Canarii. Nejstudenější je na posledně jmenovaném ostrově únor s průměrnou teplotou 16 stupňů, nejteplejší srpen s průměrem 26 stupňů, ale teploty v létě přesahují často třicet stupňů. Přes den po celý rok vystupují nad dvacet stupňů a v noci je i v tom nejchladnějším období osm až deset stupňů.Na východních ostrovech prší výjimečně. Na Tenerifě a Gran Canarii je v prosinci, lednu a únoru deštivých dnů v průměru pět až osm měsíčně. Od května do září ale maximálně dva. To jsou ovšem průměry, stav na místě se občas vymyká zvyklostem a na průměry nebere ohled.Na jižních částech ostrovů bývá o něco tepleji než na severu, což v horkém létě, kdy jsou teploty vysoké, nemusí být výhoda. V zimních měsících naopak.Není to pravidlem, ale návštěvník by měl být připraven i na možný silný vítr. Známý je hlavně sirocco. Dokáže rozbouřit moře a zvedne písek na plážích, který pak máte skutečně všude. "Kdy přichází? Někdy dvakrát za rok, jindy jednou za dva roky," říká číšník Manuel v jedné restauraci v Morro Jable na ostrově Fuerteventura.Seznamte se dopředu i s teplotami moře, protože Atlantik je zde spíše osvěživý než teplý. Voda je nejteplejší od srpna do října (nejvýše 23 stupňů), nejstudenější od ledna do května (nikdy pod 18 stupňů).Dokonce i Homér se mýlil, když tvrdil, že zde není sníh. Leží pouze někdy na vrcholku Pico del Teide na Tenerife, který měří 3718 metrů a je to nejvyšší hora Španělska.Nic na souostroví tedy v případě počasí nelze vyloučit, ale jeho stálost zůstává hlavní předností této oblasti.Na ostrovy Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote a Fuerteventura pořádá zájezdy cestovní kancelář Fischer, telefon 02/21636363, adresa: Provaznická 13, 110 00 Praha 1, informace i ve všech pobočkách, internet: www.fischer.cz Lety se společností Fischer Air či společností Spanair trvají na každý z jmenovaných ostrovů od čtyř a půl do čtyř hodin padesáti minut. Někdy bývají lety o něco kratší.Na ostatní ostrovy, kromě těch, na něž se létá, se pořádají výlety, na největších zase okružní cesty.Na Kanárských ostrovech je místní čas posunutý oproti našemu o jednu hodinu dozadu.