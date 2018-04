Strategické místo, které si předci hlídali. Výlet na nenápadný Svinec

Může se hodit Celý okruh z Jičína do Jičína lze zvládnout v sedle bicyklu, až na stoupání na Svinec, které se dá objet oklikou přes Kojetín. K pěší návštěvě hradu Starý Jičín můžete využít novojičínskou městskou dopravu, která Vás zaveze do části Loučka, odtud je to už asi půlhodina. Další část okruhu zvládnete po svých, ale návrat může opět usnadnit městská doprava. Pokud se ze Skalek nevydáte do Jičína pěšky, můžete použít na dvoukilometrový úsek autobus. Jiná varianta návratu počítá s návštěvou Kojetína. Ze Svince zakrátko seběhnete do nejvyšší položené vesnice v Podbeskydí. Tady okruh uzavřete – z Kojetína autobusem MHD je to do centra Nového Jičína asi 15 min. Geopark pod Beskydami

Horské pásmo jižně od Kojetína je geologicky velmi zajímavé. Spoluvytvářely ho vyvřeliny z podmořské sopečné činnosti typické pro období spodní křídy. Navštívit lze dvě přírodní památky spojené s druhohorními vulkanickými epizodami. První najdeme ve starém lomu proťatém silnicí. Usazením žhavých útržků lávy spolu se sopečným prachem vznikl při podmořském výbuchu tzv. „pikritový mandlovec“. Unikající plyny vytvořily v lávě četné bubliny. Působením mořské vody je vyplnily minerály. Tyto výplně se označují jako mandle. Nedaleko od Kojetína, ve Straníku, si pak můžeme prohlédnout tzv. polštářové lávy“. I ty vznikaly při podmořském vulkanismu. Žhavá láva se při dotyku s mořskou vodou rychle ochladí a smrští do podoby jakéhosi polštáře. Pod kapličkou při silnici do Kojetína se nahromadilo celé pole takových útvarů. Keltsko-dácké hradiště Požaha

Nad Kojetínem objevili archeologové počátkem 20. let minulého století starověké hradiště. Nejvýznamnější lokalitu púchovské kultury na Moravě. Starobylý název místa ožaha nejspíš nesouvisí se starověkým etnikem, údajně jde o slovanský výraz pro typ mlhy. Púchovská kultura navazovala na laténské (keltské) období koncem 1. tisíciletí př. n.l. Její nositelé byli pravděpodobně germánští, keltští a dáčtí obyvatelé jižního Polska a severovýchodní a východní Moravy. Věnovali se železářství a obchodu podél Jantarové stezky. Kdysi odlesněný vyhlídkový hřbet dnes zarůstá nálety a to, co zbylo po dávném hradišti, se v nepřehledném terénu ztrácí. Lze si ale představit, jak výhodnou polohu vysoko na rozvodí mezi Černým a Baltským mořen tu lidé před tisíciletími osídlili. Pro púchovskou kulturu typické malá výšinná opevněná sídliště tvořila pás na okraji Karpat, jedním z nich bylo i hradiště na místě dnešního hradu Starý Jičín.