Svezte se po roztančené řece karnevalu v Karlových Varech

Mattoni Karlovarský karneval, který začíná v pátek 5. června a pokračuje i v sobotu, přiláká do lázeňského města tisíce diváků. Nejde totiž jen o karnevalový průvod, součástí velkolepé akce je každoroční přehlídka pouličních divadel, hudební festival a také romantická noční plavba. A řekněte sami, komu by se chtělo do vody v únoru?

Pátek s romantikou na vodě

Sobotní karnevalový průvod prochází kolonádami a parky v centru Karlových Varů a pokračuje po nábřeží až ke Grandhotelu Pupp.

Zatímco loňský ročník se nesl ve stylu dvojníků slavných osobností, letošním mottem Karlovarského karnevalu je „roztančená řeka“. Ostatně právě říčka Teplá je místem, kde se odehrávají nejdůležitější body programu.

Páteční program začne v pátek 5. června v 19.00 hodin na parkovišti u Poštovního dvora koncertem kapely KV Expres. Během večera se říčka Teplá začne plnit mnoha plavidly, která se zúčastní Romantické noční plavby. První loď vypluje ve 22.00, cíl bude tradičně u hotelu Thermal, kde plavce symbolicky přivítá skupina Plavci.

Tak jako v minulých letech se zájemci o plavbu mohli registrovat předem, ovšem kapacita se bleskově naplnila do posledního místa. Pokud si tedy zážitek z noční plavby městem nechcete nechat ujít, musíte si počíhat na svou šanci příští rok.

Sobota patří dětem a netradičním plavidlům

Mattoni Karlovarský karneval přiláká do lázeňského města tisíce diváků.

V sobotu 6. června děti potěší dětský karnevalový svět, který začne ve 12.00 hodin před hotelem Thermal. O dvě hodiny později pak na stejném místě koncertem kapely Liwid odstartuje Mattoni hudební festival a v 15.00 hodin vyplují na hladinu Teplé netradiční plavidla.

Do soutěže o nejoriginálnější kousek se můžete registrovat na internetových stránkách. Posádky startují po deseti minutách a plavidla musí zdolat trasu od Mlýnské kolonády k hotelu Thermal. Porota nebude hodnotit rychlost a styl pádlování, ale originalitu a estetický dojem.

V 16.00 hodin začne Nebeský karnevalový průvod, který půjde centrem města a bude pokračovat po nábřeží ke Grandhotelu Pupp. Zde proběhne krátký program a připraveno bude také občerstvení. Celý průvod se pak vrátí k hotelu Thermal, kde v 18.00 hodin proběhne vyhlášení krále a královny Karnevalu a soutěže Netradičních plavidel. Zlatým hřebem programu bude večerní koncert Anety Langerové a závěrečný ohňostroj.

Kam dál?

Becherplatz je náměstíčko jako vystřižené ze starých časů.

Karlovy Vary nabízejí celou řadu lákadel, která můžete navštívit během karnevalu. Oblíbeným cílem je Jan Becher Muzeum na třídě T. G. Masaryka, kde nahlédnete pod pokličku výrobcům bylinného alkoholického likéru Becherovka a v muzejním baru jej dokonce můžete ochutnat.

Líbit se vám bude také Becherplatz, náměstíčko jako vystřižené ze starých časů, které vzniklo přestavbou 170 let staré továrny. Najdete tu dobovou kavárnu, obchůdek s nejrůznějšími domácími dobrotami, obchůdek pivovaru Karla IV. a také firemní obchod Becherovky.

K výletům lákají také rozsáhlé lázeňské parky s řadou cestiček, altánů a vyhlídek, rozhledna Diana anebo karlovarské Vřídlo, gejzír horké minerální vody, kde dokonce nabízejí atraktivní prohlídky podzemí.