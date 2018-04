Světový rekord drží čeští vzduchoplavci

Pondělí 25. září, nepálské letiště v Pokhaře: Honza Bém poprvé vzlétl na svém motorovém rogale. Byl to vůbec první expediční vzlet expedice po sestavení stroje, který do Nepálu doputoval pravidelnou linkou Aeroflotu. Cílem expedice je jedna z nejzáludnějších osmitisícovek v Himalájích - Annapurna.

Pátek 29. září 7:40 místního času se expedici podařilo překonat světový rekord. Rekordu předcházelo 12 let příprav včetně neúspěšného pokusu o přelet Mount Everestu v roce 1993. Samotný let proběhl v příznivém počasí, nad vrcholem vál ve výšce přeletu (8400) vítr devadesátikilometrovou rychlostí, teplota byla - 35 stupňů Celsia. Let trval více než hodinu a půl a vrcholu Annapurny dosáhl pilot stroje po pětačtyřiceti minutách.



Další informace najdete na www.vztlak.cz