Světový den vody 2015: navštivte vodárny, jezy a přehrady

Světový den vody se od roku 1993 slaví každoročně 22. března. Protože letos připadá na neděli, někde využijí na oslavy celý víkend a akce vypuknou už v sobotu. Třeba ve staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči, kam jste zváni již v sobotu 21. března od 9.00 do 18.00 hodin.

Výpravy na komín i do podzemí

Stará čistírna nedávno oslavila sto let od svého vzniku; národní kulturní památka byla postavena na začátku 20. století jako poslední článek stokové sítě v Praze a k čištění většiny odpadních vod sloužila až do roku 1967, kdy byla na nedalekém Císařském ostrově uvedena do provozu nová čistírna. Spíš než klasické muzeum pozoruhodná budova připomíná technický zámek, a tomu odpovídá i režim prohlídek. Jinak než s průvodcem se do jejích interiérů se zbytky dobových technologií zkrátka nepodíváte.

V rámci Světového dne vody čistírna nabídne kromě běžných prohlídek také plavby na raftu v podzemní nádrži a vstup do původní odpadní stoky, samozřejmě vyčištěné a přichystané na návštěvníky. Těšit se můžete také na doprovodný naučný program s přednáškou a vypuštěním živých ryb do Vltavy, dokumentární filmy a výstupy na větrací komín, pro děti je připravena výtvarná dílna, divadlo a hry. Prohlídky je nutné rezervovat předem na internetových stránkách staré čistírny. Dospělí zaplatí za vstupenku 180 Kč, děti, studenti a senioři polovinu, rodinné vstupné vás vyjde na 360 Kč.

Sochy na průčelí Podolské vodárny představují řeku Vltavu a její přítoky

Své dveře otevře vodárna v Podolí

Každý rok v rámci Světového dne vody pořádá Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně dny otevřených dveří. Letos se sem můžete vypravit v sobotu a v neděli 21. a 22. března od 9.30 do 16.30 hodin, vstup je zdarma. Kromě stálé expozice tu čeká několik novinek, například nové informační panely o úpravnách vody Želivka, Káraný a Podolí, audiovizuální programy a na dvou dotykových obrazovkách interaktivní program pro děti.



V neděli za zvířaty (a vodou) do Ústí nad Labem

Pro oslavy Světového dne vody je Ústí nad Labem jako stvořené, protože řeka šplouchá přímo v jeho názvu. Tentokrát vás ale nezveme ani na prohlídku Masarykových zdymadel, ani na hrad Střekov, ale do ústecké zoologické zahrady. V neděli 22. března můžete navštívit přízemí pavilonu exotária, kde Světový den vody připomenou aktivity a soutěže související s vodou. Najdete tu také informace o kampani EAZA 2013/2015 Od pólu k pólu, věnované unikátním zvířatům žijícím v polárních oblastech.



Na prohlídky zvou také přehrady a vodní elektrárny

Secesní vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové byla uvedena do provozu v roce 1912

Dny otevřených dveří při příležitosti Světového dne vody pořádají také nejrůznější vodní elektrárny, zdymadla a technická zařízení na velkých řekách. Vstupné bývá zpravidla zdarma nebo symbolické, prohlídky začínají na hrázích nebo u vstupů do technických objektů, případně bývají označeny šipkami od parkoviště.

Několik akcí připravilo Povodí Vltavy, například prohlídky moderních vodohospodářských laboratoří závodu Berounka na Denisově nábřeží v Plzni a exkurze s odborným výkladem na vodní nádrži Hracholusky; začínají rovněž v sobotu 21. března v 10.00., 11.00., a 12.00 na hrázi nádrže.

V rámci Světového dne vody se můžete seznámit s přehradou Pařížov, jednou z nejstarších a nejhezčích přehrad v Česku

Povodí Odry zve na sobotu 21. března od 9.00 do 15.00 hodin na prohlídky nádrží Slezská Harta, Morávka, Žermanice a Kružberk, k prohlídkám zve také malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové. Prohlídky se konají pravidelně každou sobotu a neděli ve 14.00 hodin.



Exkurze pořádá rovněž Povodí Labe; v sobotu 21. března od 9.00 do 15.00 hodin si můžete prohlédnout romantickou přehradu Pařížov, celý víkend ve stejném čase se pořádají prohlídky jezových lávek a věží v Pardubicích a Poděbradech.