Světoví závodníci se představí na českých tratích

Česká republika hostí v roce 2015 hned několik závodů světového poháru a jedno mistrovství světa. Pokud jste fanoušci zimních sportů, jsou pro vás následující tipy jako dělané. Vydejte se za našimi úspěšnými českými biatlonisty do Nového města na Moravě, kochejte se akrobatickými triky na snowboardu ve Špindlerově Mlýně, zažijte atmosféru lyžařských sprintů nebo přijďte fandit českým reprezentantům v boji o titul mistra světa.

Mistrovství světa v cyklokrosu Tábor

Po pěti letech opět mohou čeští diváci zažít Mistrovství světa v cyklokrosu v Táboře. Vydejte se do táborského sportovního areálu o víkendu 31. ledna a 1. února, v němž se naši cyklokrosaři poperou s konkurencí z Nizozemska a Belgie, kde se stal cyklokros národním sportem. V sobotu od 11 hodin pojedou o mistrovský dres junioři, od 14 hodin budou o vítězství bojovat ženy. V neděli je na programu závod mužů do 23 let, který začíná v 11 hodin, mužská kategorie Elite vyrazí na trať ve 14 hodin.

Pořadatelé se tento rok budou muset obejít bez účasti nejúspěšnějšího českého cyklokrosaře a úřadujícího mistra světa Zdeňka Štybara, kterého trápí bolavé rameno. Českou vlajku budou ale zastupovat další výborní cyklokrosaři, například Martin Bína či Radomír Šimůnek. Největší šanci na medaili má však z českých reprezentantů Kateřina Nash. Vstupenka na MS v Táboře na sobotu stojí 250 korun, na neděli 400 korun a na oba dny vás vyjde na 600 korun.

Světový pohár v biatlonu hostí Nové Město na Moravě

Chcete vidět v akci nejlepší české biatlonisty, kteří znovu poměří síly se světovou elitou, tentokrát na domácí půdě? Pak zavítejte od 6. do 8. února do Vysočina arény v Novém Městě na Moravě, kde se uskuteční další kolo Světového poháru v biatlonu. Čeští reprezentanti chtějí před domácím publikem navázat na fantastické výsledky, které je doprovázejí v posledních dvou sezónách.

1. Nejlepší světoví biatlonisté se po dvou letech opět představí v Novém Městě na Moravě

Úspěchy českého biatlonu začaly před dvěma lety na Mistrovství světa právě v Novém Městě na Moravě, kdy zde česká smíšená štafeta vybojovala bronzovou medaili. Úspěšná česká disciplína, smíšená štafeta, bude na programu hned první den závodů, v pátek 6. února od 17:30. V sobotu jsou na programu sprinty a v neděli potom stíhací závody, v nichž budou závodníci startovat podle výsledků ze sobotních sprintů.

Mistrovství světa, které se konalo ve Vysočina aréně v roce 2013, se dostalo do povědomí také díky výborné divácké kulise a skvělé pořadatelské činnosti. To samé se dá očekávat i u nadcházejícího kola Světového poháru, navíc ještě s většími úspěchy českých biatlonistů. Diváci mají možnost vidět naživo úspěšné olympioniky Gabrielu Soukalovou, Veroniku Vítkovou, Ondřeje Moravce a Jaroslava Soukupa. Před domácím publikem představí také další úspěšný český reprezentant Michal Šlesinger. Diváci se mají na co těšit. Ceny vstupenek se pohybují od 300 do 9 500 korun.

Slavic Cup - Zlatá lyže na Vysočině

Vysočina aréna se stane dějištěm Světového poháru biatlonistů a Slavic Cupu klasických lyžařů

Vysočina aréna bude hostit závody i další únorový víkend, kdy se zde představí klasičtí lyžaři v rámci Slavic Cupu – závodu Zlatá lyže. K vidění budou sprinty a závod na 15 kilometrů. V sobotu 14. února budou o sprinterského krále a královnu bojovat muži a ženy volnou technikou. V neděli 15. února je na programu 15 kilometrů klasicky. Slavic Cup v klasickém lyžování, závod o Zlatou lyži, se stejně jako SP v biatlonu uskuteční v Novém Městě na Moravě. Vstupné na celý víkend je pro návštěvníky zdarma.

Světový pohár ve snowboardingu ve Špindlerově Mlýně

Disciplína slopestyle si u diváků vybojovala přízeň i díky úspěšné české snowboardistce Šárce Pančochové. Vidět naživo závodníky, kteří budou předvádět nejobtížnější triky, můžete v termínu od 9. do 15. března ve Špindlerové Mlýně, kde se uskuteční Světový pohár ve snowboardingu. Týdenní program vyvrcholí hlavními závody o víkendu 14. a 15. března.

Uvidíte to nejlepší, co současný snowboarding nabízí. Osmý ročník akce Snowjam je největší snowboardový závod na českém území. A pokud vás sledování závodů navnadí, vyrazte určitě na blízké sjezdovky, které v letošním roce zaznamenaly mnohá vylepšení v podobě dojezdů a nových bezpečnostních prvků.