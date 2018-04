Světové příjmy z turistiky budou letos nízké

Vloni rostly příjmy z cestovního uchu meziročně o 4,5 procenta, tedy zhruba o 20 miliard na 475 miliard dolarů. Největší nárůst příjmů z mezinárodní turistiky o 11,5 procenta byl v Americe, a to jak v severní, tak v jižní a Karibiku. V Evropě příjmy z turistiky naopak klesly o 0,7 procenta. Růst počtu mezinárodních příjezdů letos v důsledku teroristických útoků zpomalí na 1,5 procenta, když původně WTO

odhadovala čtyři až 4,5 procenta. Celkem by to mělo letos být 720 miliónů zahraničních příjezdů, zatímco loni to bylo 700 příjezdů.



V roce 2000 přitom vzrostly meziročně počty příjezdů mimořádně, a to o téměř sedm procent (50 miliónů příjezdů), zatímco v předchozích letech rostly o 3,5 až 3,8 procenta. Již původní odhady WTO před teroristickými útoky počítaly se zpomalením růstu počtu příjezdů i příjmů z mezinárodní turistiky v důsledku ochabující ekonomické konjunktury v západní Evropě a USA.