Světová NEJ Prahy: potrubní pošta i nejrychlejší výčep

15 pražských unikátů Pražský hrad

Podle Guinnessovy knihy rekordů se z hradu založeného v 9. století postupně stal největší hradní komplex na světě.

Strahovský stadion

Je největším stadionem na světě s plochou 63 000 m2 a kapacitou 250 tisíc sedících diváků. Jeho stavba začala v roce 1926. Chov koní

Převalského Trojská zoo se zabývá chovem koně Převalského. Na světě žije ve volné přírodě 300 kusů, dvě třetiny mají předka z Prahy. Potrubní pošta

Před 120 lety byla v Praze postavena potrubní pošta. Dnes jsou její linky dlouhé 55 kilometrů nejzachovalejší na světě. Tramvajová síť

Pražská tramvajová síť je považována za nejhustší v Evropě. Měří 140 kilometrů, tramvaje ročně přepraví 340 milionů lidí. Způsob výstavby metra

Při stavbě metra pod Vltavou v Praze 7 byly již hotové tunelové roury zasunuty ze břehu na dno řeky. Dosud to nikdo nezkoušel. Kolesové parníky na Vltavě

První kolesový parník byl spuštěn na vodu v roce 1865. Nyní plují po Vltavě dva parníky vyrobené v letech 1939 až 1940. Pražská památková rezervace

Je největší městskou památkovou zónou na světě. V roce 1992 byla zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Plynové osvětlení

Do ulic historické Prahy se vrací plynové osvětlení. Plynové lampy osvětlují několik ulic a plánuje se jejich návrat na Karlův most. Keltské opidum na Zbraslavi

Na pravém břehu Vltavy se nalézá jedna z nejmohutnějších keltských pevnostních soustav v Evropě. Hradby jsou dlouhé až 9 km. Negrelliho viadukt

První pražský železniční most z roku 1849 byl až do roku 1910 nejdelším mostem Evropy. Jeho délka je 1110 metrů. Sazka Arena

Jedna z nejmodernějších hal v Evropě je unikátní tím, že ji lze jednoduše přestavět pro sportovní či kulturní akce. Kolektory

Pod ulicemi města jsou kilometry tunelů, v nichž vedou všechny inženýrské sítě. Zabezpečení je nejmodernější na světě.

Tančící dům

Vyvolává v Pražanech rozporuplné pocity. Jedněm se líbí, jiným nikoli. Je architektonicky ojedinělý a turisté ho obdivují. Laterna magika

Unikátní divadlo, které integrovalo filmový obraz s výstupy živého herce nebo tanečníka.