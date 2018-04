Svět zaznamenal loni rekordní počet námořních pirátských útoků

Ještě znepokojivější trend zaznamenaný IMB svědčí o tom, že zároveň s růstem počtu pirátských útoků roste i jejich brutalita. Piráti již nyní nejsou vyzbrojeni jen střelnými zbraněmi, ale také například granátomety. Za loňský rok bylo hlášeno více případů zranění členů posádek - 99 ve srovnání s 24 v roce 1999. Při pirátských útocích přišlo v roce 2000 o život 72 lidí, zatímco v předchozím roce to byly pouze tři osoby.



První místo zaujímá Indonésie se 119 případy pirátských útoků ze 469 registrovaných ve světě. Vzhledem ke své blízkosti k Indonésii je Malacký průliv,

jedna z nejrušnějších námořních tras na světě kdysi považovaná za relativně bezpečnou, nyní označován za druhou nejnebezpečnější. Loni zde došlo k 75 pirátským útokům ve srovnání s pouhými dvěma v roce 1999.



Na třetím místě se v celosvětovém měřítku co do počtu pirátských útoků drží Bangladéš. Zatímco v roce 1999 zde bylo zaregistrováno 25 útoků, v následujícím roce to byl již více než dvojnásobek - 55 incidentů. Mezi další nebezpečné oblasti patří Indie s 35 případy a Ekvádor a Rudé moře, každý se třinácti případy pirátských útoků.