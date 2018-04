Svět z vrcholku Stolové hory

Na vrcholek kopce vede mnoho stezek, ti odvážnější si mohou vybrat horolezecký výstup, vysokohorští turisté si zase mohou zvolit výšlap snazší cestou. Nejsnadnější z nich přitom zvládne i průměrný turista za tři až čtyři hodiny. Průvodci přitom uvádějí, že na horu vede více než 350 tras.

Ti líní, anebo ti, co nemají příliš času, se mohou svézt lanovkou. Lístek není sice nejlevnější a při hezkém počasí se u spodní nástupní stanice čekají několikakilometrové fronty, ale samotná jízda, která trvá jen sedm minut, stojí za to. Turistu, který se do kabinky vmáčkne jako jeden z posledních, nemusí mrzet, že ty nejlepší místa už obsadili jiní. Kabinka se totiž během nedlouhé jízdy jednou otočí dokola, takže nikdo nepřijde o působivý výhled na Kapské město, moře a okolí.

Ovšem to, co vás pak čeká, na vrcholu, je teprve zážitek. Stezky vedou k devíti vyhlídkovým plošinám, odkud se otevírá pohled nejen na kapský přístav a zátoku, ale také na hory Bolandu, na nekonečné dálky Atlantiku i nevelký ostrůvek Robben Island, kde byl více než dvě desetiletí vězněn Nelson Mandela.

Také procházka po Stolové hoře má své kouzlo. V roce 1957 byla vyhlášena národní památkou a padesát kilometrů čtverečních divoké přírody nabízí mnoho vzácných živočichů a rostlin. Říká se, že tento malý kousek přírody obsahuje více rostlinných druhů než celá Velká Británie. Ale i ti, co se ve vzácné květeně příliš nevyznají, si mohou vychutnat působivou atmosféru. Což takhle pozorovat západ Slunce ze Stolové hory?

Velké nebezpečí, které může zhatit plány na výlet na vrchol, představuje počasí. Je totiž tak proměnlivé, že při výstupu můžete zažít snad všechna čtyři roční období. Zatímco dole může být vedro k nevydržení, až vyjedete nahoru, můžete mít pocit, že tam musíte za pár minut umrznout.

Na Stolovou horu je úžasný pohled i ze spodu, z Kapského města a okolí. Za příznivého počasí je vidět na desítky kilometrů. O víkendech se Stolová hora dokonce osvětluje a pohled na ní je nejlepší ze Signal Hill, kam vede zatočená úzká silnice. Cesta na tento vrch, o něco nižší než Stolová hora, se vyplatí i přes den. Je odsud výborný výhled jak na Stolovou horu, tak na Kapské město.

Nezapomeňte si vzít fotoaparát, Stolová hora je fascinující!