Nové mapy cestovatelských rizik ukazují, kterým zemím se vyhnout

, aktualizováno

Chcete co nejvíce zvýšit pravděpodobnost, že nebudete během cest řešit žádné problémy? Vydejte se do Finska, Norska nebo na Island, tvrdí nejnovější mapa cestovatelských rizik. Pokud máte naopak rádi nebezpečí, adrenalin a ohrožení života, vydejte se do Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Mali nebo Libye.