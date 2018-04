Švédský Göteborg není v létě ani nudný, ani studený

Švédsko se mnoha lidem zdá moc studené,moc drahé a nudné,jako vystřižené z některých pochmurných Bergmanových filmů. A možná takové i je alespoň během dlouhých temných zim.Od dubna do září to však neplatí, zvláště v Göteborgu, který je švédskou bránou do světa. Je menší než Stockholm, ale většina Švédů si myslí, že v mnohém metropoli předčí. Mají tu vycpanou modrou velrybu, půldruhého kilometru dlouhou horskou dráhu a také prý nejlepší jahody na světě - to je jen několik z lákadel, jimiž Göteborg vábí turisty. Je tu přitom klid bez horka španělské odpolední siesty. Po ulicích proudí zástupy dívek, které nepůsobí vůbec chladně ani nedostupně a usvědčují ze lži proroky,věštící, že se »kolem roku 2000 narodí poslední opravdová blondýnka«. Pokud budete v případě hříšných myšlenek hledat chrám páně,musíte dávat pozor, abyste se nedostali na místní rybí trh Feskekörkan, který zvenčí kostel připomíná. Ostatně místní tvrdí, že je opravdovou Mekkou milovníků darů moře - ryb, korýšů i mlžů. A pokud jste svým dětem dopřáli Disneyland, Legoland a ani Matějská už nestačí, nabízí nejmenším i dospělým, kteří si chtějí hrát, své služby Zelený králík - symbol zábavního parku Liseberg.