Švédsku hrozí akutní nedostatek elektrické energie

11:02 , aktualizováno 11:02

V nejbližších dnech a hodinách hrozí největší skandinávské zemi Švédsku akutní nedostatek elektrické energie. Energetikové seveřany opakovaně vyzývají, aby omezili spotřebu elektřiny na minimum, a ceny za kilowatthodinu elektrického proudu dosahují rekordních výšin. Co nevidět by měl padnout dosavadní historický rekord celkové momentální spotřeby v zemi, který se pohybuje na hranici 26.700 megawatthodin. Nový rekord by měl podle očekávání vyšplhat až na hranici 28.000 megawattů.Příčinou nebývalé energetické krize je momentální mrazivé počasí, které má navíc pokračovat i v příštích dnech.