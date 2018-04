Švédské silnice budou bezpečnější díky "chytrým" značkám

Odborníci si od flexibility "dynamických" značek slibují i větší pochopení ze strany řidičů. "Jestliže člověk ví, z jaké příčiny je rychlost momentálně snížena, je také zpravidla lépe motivován k tomu, aby ji dodržoval," uvedl pro deník Dagens

Nyheter tiskový mluvčí dotyčného úřadu Thomas Andersson.



Jak budou nové značky vypadat a na jakém technickém principu budou fungovat ještě nebylo definitivně rozhodnuto. "Design však musí zjevně odlišovat dynamickou značku od běžné, aby řidiči nezapomněli na to, že cifry se u dynamických značek budou měnit," upozornil Gabriel Helmers z vývojového oddělení stejné instituce.



Již dnes však například v Göteborgu a Stockholmu funguje systém, který automaticky měří počet projíždějících automobilů na dané silnici a za velkého provozu pak signalizuje nutnost omezení rychlosti. Vcelku zaběhnuté jsou informace o teplotě vzduchu a povrchu vozovky. Mechanismus vyhodnocující a spojující všechny faktory a procesy najednou však Švédsku dosud chybí.



Ani dynamické značky však podle všeho nejsou zajištěným receptem na bezpečnou jízdu. "Ani tak se řidič nemůže spolehnout jen na to, jaká čísla stojí na značkách kolem, a myslet si, že za nepohody nemusí zpomalit víc, než kolik mu předpisuje cifra" upozornil Helmers. "Nakonec je to totiž jen a jen on sám, kdo nese zodpovědnost za způsob vlastní jízdy."