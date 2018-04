Nejsevernější švédské město Kiruna se přesune o tři kilometry

Více než 3 000 činžovních či jiných domů, několik hotelů, různé úřady, škola a nemocnice budou během následujících dvou desetiletí vyprázdněny a v nově určené lokalitě vznikne jejich obdoba.

Jak uvedl server BBC News, stěhovat se bude i starý kirunský kostel, který byl před časem vyhlášen nejkrásnější stavbou Švédska. Kousek po kousku bude rozebrán a znovu vztyčen.

"Chceme co nejvíce zachovat existující charakter starého města, ale vysoké náklady a technické obtíže znemožňují přestěhovat všechno," říká architekt Mikael Stenqvist.

Osud města diktuje místní důl na železnou rudu, který je největším nalezištěm této suroviny ve Švédsku a který je také největším zaměstnavatelem Kiruny. V roce 2004 státní důlní společnost LKAB vysvětlila vládě, že potřebuje proniknout hlouběji do kopce hned za městem, což by mohlo způsobit praskání či propadání půdy pod tisícovkami bytů a veřejných budov. O desetiletí později se skutečně po celém městě objevují nápadné trhliny a postupují směrem k centru.

Konec duševní stagnace, nový začátek

Podle odbornice z oboru sociální antropologie Viktorie Walldinové, která spolupracuje na projektu přemísťování města, obyvatelé Kiruny žijí téměř 15 let ve stavu, kdy nejsou schopni činit zásadní životní rozhodnutí jako koupit si dům či renovovat starý, pořídit si dítě nebo začít podnikat.

Město Kiruna Vzhledem k tomu, že město leží 145 kilometrů severně od severního polárního kruhu , je od května do srpna zaplavováno celodenním světlem a od prosince do konce ledna se noří do nekonečné tmy . Teploty se značnou část roku drží pod minus 15 stupni Celsia a mrazivé počasí doprovázejí přívaly sněhu.

"Teď konečně nastal čas pro mnoho lidí, kteří se pohybovali ve fázi duševní stagnace, aby si oddechli a prohlásili: Konečně je to tady, budu moci investovat a naplánovat si zbytek života," konstatuje Walldinová. Historický okamžik zahájení stavby centra nové Kiruny byl stanoven na příští měsíc. "Úzké ulice, které jsou v návrzích, budou lépe bránit pronikání větru a chladu. Máme specialisty, kteří studují, jak vybudovat v tomto klimatu domy tak, aby měly co nejmenší spotřebu energie," uvádí Stenqvist.

Již v roce 2016 má být hotová nová radnice, kterou doplní náměstí a vlakové nádraží. Vyrostou na stávajícím zpola využívaném průmyslovém pozemku. Jedním z úkolů Walldinové je zjišťovat, co by si lidé přáli v novém městě mít, a tato přání pak sdělovat architektům. "Staré město nikdy nebylo příliš kulturní - chyběla zde místa, kde by se lidé mohli setkávat, společně povečeřet. Chceme, aby nové město nabídlo obyvatelům dostatek kin, plavecký bazén, fotbalová hřiště," řekla.

Nové město by také mohlo vyřešit jeden z velkých problémů Kiruny, a sice velký nepoměr mezi pohlavími. "Je to město, kde zcela převládají muži. Většina mladých žen se totiž stěhuje pryč. Nové město nutně potřebuje být atraktivní také pro ženy," upozorňuje Walldinová.

Místní úřady si rovněž dělají naděje, že nové, zdokonalené město by mohlo přitáhnout více turistů do oblasti, což by pomohlo místním podnikatelům. Světoznámý ledový hotel v nedalekém Jukkasjärvi přiláká každoročně přes 100 000 návštěvníků, tito turisté se ale zřídka zastaví v pouze čtvrt hodiny vzdálené Kiruně.