Svatyně splněných přání

Více se dozvíte například v knize Shinto: The Kami Way od Dr. Sokyo Ono vydané v roce 1999 v Tokiu nakladatelstvím Tuttle Publishing.

Já vám mohu poradit, jak se tam dostat. Z Osaky pojedete rychlovlakem Haruka a cesta vás bude stát 3.000 jenů.

Pokud máte sportovního ducha, budou to vaše poslední výdaje za dopravu. V nejbližším cykloobchodě zakoupíte za přibližně 10.000 jenů kolo a můžete se rozjet po městě. Pro koupi průvodce doporučuji knihkupectví Maruzen. Určitě vás nezklame 'Kyoto' od Lonely Planet a celé Kjóto máte "jako na dlani". Pak už bude hračkou navštívit nejen výše uvedenou svatyni, ale i císařský palác, buddhistické kláštery, vyhlášené japonské zahrady a další kjótské pamětihodnosti. Pokud jde o nocleh, v Japonsku je ideální mít kamaráda, který vás nechá přespat u sebe, jinak záleží na stavu vaší peněženky.

Při jízdě na kole nezapomínejte na jednu velmi důležitou věc. V Japonsku se i na kole jezdí vlevo! Také pokud možno nevrážejte do aut. Mně se to povedlo, nestačil jsem zareagovat na rychlé zastavení. Následující diskuze s bojovně vyhlížejícími mladíky, kteří měli chuť dát cizinci co proto, nebyla velmi příjemná. Po zmínce o policii však naštěstí ustoupili, nasedli do auta a odjeli.

Až vás kolo omrzí nebo až objedete vše, co jste chtěli vidět, jednoduše kolo prodáte v nejbližším cykloobchodě. S dobrým pocitem, že jste ušetřili za hromadnou dopravu a zároveň udělali něco pro své zdraví, můžete vyrazit zase někam jinam.

Šťastnou cestu.

