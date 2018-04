Svatý Václav přijede do Mladé Boleslavi za volantem veteránů

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Den svatého Václava, patrona českých zemí, se slaví různě. V Mladé Boleslavi svátek české státnosti pojali tak, jak to umí nejlépe - do ulic vyrazí desítky automobilů. Veterány vyjedou na Svatováclavskou jízdu 28. září v 9 hodin. Do města aut vás nejen na přehlídku zve portál Kudy z nudy.