Svatý Martin: husožrouti porazili Beaujolais. Kam na nejlepší husu?

Ještě koncem devadesátých let se v listopadu chodilo na francouzské Beaujolais, kterému již tradičně patří třetí listopadový čtvrtek. Jenže v roce 2005 přišel Vinařský fond s nápadem slavit mladé tuzemské víno, které se bude poprvé otvírat a pít na svatého Martina. A ke kterému se budou servírovat pečené husy a další husí speciality.

A přestože to pár let trvalo, než si Češi na novinku zvykli, dneska už si svatého Martina bez husí pečínky nikdo nedokáže představit. A to paradoxně i přes to, že přesně na sv. Martina se v roce 1842 narazila v Plzni historicky první várka plzeňského piva.

Všechny husy do Česka

Jenže svátek sv. Martina nepatří pivu, ale mladému vínu a především vypaseným husičkám. Chovatelé domácích hus mají vyprodáno měsíce dopředu, řetězce dovážejí tisíce hus ze sousedních zemí, ať už z Polska, ze Slovenska či z Maďarska.

České husy zdaleka nestačí. Na sv. Martina se vozí do Česka husy z několika zemí. Jeden z nejznámějších tuzemských kuchařů Jaroslav Sapík pracuje rád s tuzemskými produkty. Jenže před sv. Martinem je českých hus jako šafránu.

Pečené husy nabízí snad každá druhá restaurace, někde jen o víkendu, jinde po celý týden. A dávno se už nepodává jen dozlatova vypečená husa se zelím a knedlíkem, neboť šéfkuchaři připravují spoustu dalších husích delikates. Pojďme se podívat na nejzajímavější z nich.

Zadělávané husí žaludky

Třeba vyhlášená krumlovská restaurace Jakub přímo z historického města pod náměstím bude od 11. listopadu nabízet zadělávané husí žaludky se špekovými knedlíčky nebo husí prsa vařená ve vakuu moderní metodou sous vide, které bude šéfkuchař servírovat s petrželovým pyré a brusinkovou omáčkou dochucenou zázvorem.

Pokud se do Českého Krumlova vydáte, můžete navštívit také oblíbený hostinec DEPO, kde se bude podávat především klasika v podobě pečené husy s knedlíkem a se zelím, k čemuž bude vyhrávat cimbálová hudba.

Konfitované husí stehno s červeným zelím s jablky, chlupatým a špekovým knedlíkem.

Jak chutná ananasové zelí?

Mimořádný úspěch mají husí hody ve dvou „venkovských“ restauracích nedaleko Prahy. V babičkovském podniku V Polích se během svatomartinského týdne spotřebuje na padesát hus. Dozlatova pečené husy se tu servírují s bílým a červeným zelím a s lokšemi. V nabídce jsou také husí škvarky, husí paštika na perníku či husí prso na smetaně.

V restauraci Na Štěpáně nedaleko Mělníka připravují husu pečenou na jablkách a rozmarýnu, nechybí ani slavná husí polévka kaldoun či restovaná husí játra.

Pokud si budete husu dělat doma, vyzkoušejte metodu pomalého pečení při nízké teplotě po celou noc. A pokud chcete experimentovat se zelím, přidejte do něj kompotovaný, na drobné kousky nakrájený ananas a limetkovou šťávu. Budete překvapeni svěží a lahodnou chutí.

Játra s hořčicovou zmrzlinou

A jak vypadá svatomartinské menu ve fine diningovém podniku? Restaurace Mlýnec, zaměřená na moderní prezentaci české kuchyně, bude jako předkrm nabízet husí játra foie gras se zmrzlinou z hořčice a mazancem, poté budou kuchaři servírovat kaldoun s husím žaludkem a srdcem a jako hlavní chod se na stole objeví husí maso ve dvou úpravách - jako konfit a pečené prso, které doprovodí fermentované zelí, kaštanová houba a růžičková kapusta.

V další luxusní restauraci Svatá Klára v Troji budou podávat husí pomazánku s kandovaným rakytníkem, zatímco husí konfit se bude párovat s vinnými hrozny a bramborovými noky.

Smažená husí krev

Lákavá je nabídka restaurace Ulrika, která je součástí moderního vinařství Johann W. v severočeských Třebívlicích. V rámci předkrmů bude šéfkuchař servírovat husí trilogii v podobě husí paštiky, tlačenky z husích žaludků a husí krve smažené na cibulce. Druhou možností předkrmu bude lehce zauzené husí prso podávané s červenou řepou.

Lehce zauzené husí prso s červenou řepou v restauraci Ulrika.

Poté bude následovat tradiční kaldoun a pak již konfitované husí stehno s červeným zelím a jablky a se špekovým a chlupatým knedlíkem. Zajímavostí podniku je skutečnost, že místo mladých svatomartinských vín bude k husímu menu servírovat svoje nejlepší vína z minulých let.

Grob je husí hrob

A ještě jeden tip pro případ, že nemáte čas zajít si na husu ve dnech kolem svatého Martina či si chcete udělat husí výlet za hranice. Nedaleko Bratislavy stojí vesnice, ve které se sní pravděpodobně nejvíce hus v celé Evropě. Jmenuje se Slovenský Grob a již desítky let je proslulá výtečnými pečenými husami a dalšími specialitami z husího masa.

V obci s necelými třemi tisíci obyvatel funguje zhruba třicet restaurací, které připravují během podzimu a zimy bohaté husí hody, díky čemuž se zde podle odhadů každou sezonu zkonzumuje nějakých patnáct tisíc hus. Ale není to levná záležitost - jedna pečená husa určená pro čtyři hosty vyjde zhruba na 1 600 korun.